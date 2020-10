Napoli, 4 ottobre 2020 - La situazione non si sblocca. E anche dopo le parole del ministro Speranza ("E' deciso Juventus-Napoli non si gioca"), la Lega calcio fa muro e ribadisce che la partita deve avere luogo questa sera. Tra poco via Rosellini diramerà una nota ufficiale con le motivazioni. Intanto va avanti il resto della Serie A, a parte Genoa-Torino già rinviata.

Bollettino Covid del 4 ottobre

La situazione

Non ci sono al momento segnali dal Napoli di un possibile cambio di decisione in merito alla partenza per Torino per la sfida contro la Juventus che, per la Lega di Serie A, resta in programma stasera. La squadra è stata messa in isolamento dall'Asl per i contatti diretti di tutti i calciatori con i due positivi al Coronavirus, Zielinski ed Elmas, e quindi non è prevista una partenza per Torino. Fonti del club azzurro ricordano che la trasferta sarebbe la perfetta replica del viaggio del Genoa verso il San Paolo, con due positivi lasciati a casa ma poi un focolaio esploso nei giorni dopo la partita e che ha innescato i contagi nel Napoli.

Il ministero

"La priorità è la salute delle persone", commenta il ministro Speranza a proposito del caso Juve-Napoli su cui, dice "è già deciso che non si giocherà". Ma la Serie A va avanti. "Le norme del Cts pemettono al campionato di andare avanti", risponde a chi gli chiede di un eventuale stop. Mentre sulla riapertura parziale degli stadi è netto: "Sono contrario alle proposte di aprire gli stadi a migliaia di persone, questo esporrebbe le persone a un rischio vero. Se dobbiamo correre un rischio perché le scuole riaprono sono d'accordo, ma se dobbiamo correrlo per portare decine di migliaia di persone allo stadio sono contrario". Il ministero della Salute rileva che dipendono dalle Asl e sono quindi gestite a livello regionale tutte le questioni relative all'isolamento in caso di positività a Covid-19. Le Asl, rileva il ministero, hanno tutte le competenze in materia di isolamento fiduciario e di gestione dei casi e dei focolai. Nessuna di queste decisioni dipende dal ministero della Salute.

La Regione

E fonti della Regione Campania, chiamata in causa, spiegano di aver semplicemente fatto applicare i protocolli dopo essere stata interpellata dalla società partenopea. Gli stessi ambienti sottolineano "un vuoto legislativo tra normative sanitarie e quelle del gioco del calcio".

Serie A, i match di oggi

Manita dell'Atalanta al Cagliari nel match delle 12.30. Godin risponde a Muriel, poi in 13 minuti, dal 29esimo al 42esimo, Gomez, Pasalic e Zapata chiudono i conti. Nella ripresa a segno Joao Pedro e Lammers per il definitivo 5-2. Bergamaschi in testa alla classifica a punteggio piento.

Formazioni e risultati in tempo reale

​​Atalanta-Cagliari 5-2

Lazio-Inter, ore 15

Parma-Verona, ore 15

Benevento-Bologna, ore 15

Milan-Spezia, ore 18

Juventus-Napoli, ore 20.45