Napoli, 27 luglio 2018 - Nelle ultime stagioni il calendario era stato piuttosto clemente con il Napoli, proponendo un inizio sulla carta soft, sfruttato appieno soprattutto l'anno scorso con una partenza sprint. Stavolta il copione sarà diverso e per giunta proprio in un periodo di profondo rinnovamento per il club partenopeo.



UN DURO CONFRONTO DA REGGERE - La formazione allenata da Carlo Ancelotti comincerà con l'ostica trasferta in casa di una Lazio mutilata dalle squalifiche (contro gli azzurri saranno fuori causa Patric, Leiva e Lulic) ma comunque temibile, soprattutto dopo i recenti colpi battuti da Claudio Lotito. Ma non solo i biancocelesti: basti pensare che nelle prime 7 giornate il Napoli affronterà anche il Milan (probabilmente rinforzato dalla bestia nera Gonzalo Higuain) e soprattutto la Juventus, con di mezzo anche le insidie Sampdoria, Torino e Fiorentina. Insomma, salvo imprese, sarà difficile per Ancelotti migliorare la partenza di Maurizio Sarri della scorsa stagione, quando gli azzurri vinsero le prime 8 partite del campionato frenando con uno 0-0 contro l'Inter al San Paolo solo il 21 ottobre e trovando il primo ko addirittura a inizio dicembre. Ma, si sa, dopo tanti record fini a se stessi sul piano dei trofei, l'ingaggio dell'allenatore di Reggiolo da parte di Aurelio De Laurentiis è atto proprio a programmare un Napoli più concreto, con la speranza che una piazza da sempre esigente (e ora anche ben abituata) come quella partenopea abbia la pazienza di cui ogni nuovo inizio necessita.



ACCELERATA SUL MERCATO - Insomma, il calendario della prossima Serie A non è stato molto clemente con una squadra che, seppur senza la tanto temuta rivoluzione a livello di giocatori, è comunque un cantiere aperto intento ancora ad assorbire i dettami della nuova guida tecnica. Senza dimenticare che dopo la discutibile gestione delle Coppe operata da Sarri stavolta il Napoli vuole onorare ogni competizione, com'è giusto che sia. La prima conseguenza dell'infausto sorteggio potrebbe essere un'accelerata sul mercato: dal terzino (proprio in queste ore Youssouf Sabaly sta sostenendo le visite mediche) al terzo portiere, con Guillermo Ochoa sempre più vicino e forse per essere qualcosa in più di una semplice chioccia dell'infortunato Alex Meret. E poi chissà che la paura di perdere subito terreno dalla Juventus (che ha un calendario sulla carta più agevole) e dalle altre rivali scudetto non stimoli De Laurentiis a tentare finalmente il colpo da 90...