Napoli, 20 gennaio 2018 - E' il giorno della vigilia di una trasferta che dirà tanto sulle chance scudetto dei partenopei, attesi domani dalla sfida contro l'Atalanta nel lunch match della 21esima giornata di Serie A.



QUI NAPOLI - Alla spedizione in terra bergamasca prenderà parte anche capitan Hamsik, ma la presenza in campo del numero 17 è in dubbio: lo slovacco ha smaltito la febbre che gli ha impedito di allenarsi fino a stamattina, ma al momento è difficile un impiego dal 1' del recordman di gol in azzurro. Con ogni probabilità toccherà a Zielinski occupare la porzione di campo di solito appannaggio di Hamsik, che si appresta a saltare la sua prima partita in Serie A da quando Sarri siede sulla panchina del Napoli: l'ultima assenza dello slovacco nel massimo campionato è datata 4 aprile 2015, quando ad allenare i campani era ancora Rafa Benitez, l'uomo con cui il numero 17 non è mai riuscito a costruire un rapporto. Da allora sono passate ben 105 gare di Serie A nelle quali Sarri ha dimostrato di stimare Hamsik anche nei momenti più difficili, alla faccia di chi parla di uno scarso feeling tra i due. Per il resto, la formazione che sfiderà i bergamaschi è presto fatta, con Mertens alla ricerca di quel gol che in campionato non arriva da ottobre.

Atalanta-Napoli, probabili formazioni e ultimissime

QUI ATALANTA - Domani si capirà se il 3-4-1-2 di Gasperini riuscirà a imbrigliare ancora il 4-3-3 di Sarri, disinnescato con frequenza dall'allenatore piemontese che contro il Napoli non potrà contare su De Roon, squalificato dopo la discussa espulsione subita a Roma. Toccherà quindi a Cristante, l'uomo dei gol pesanti contro le grandi, affiancato a centrocampo da Freuler, con Spinazzola e Hateboer sulle corsie laterali. Davanti a Berisha giocheranno Masiello, Caldara e uno tra Palomino e Toloi, con quest'ultimo in vantaggio in uno dei ballottaggi ancora presenti nella testa di Gasperini. Gli altri riguardano il reparto offensivo: sulla trequarti Haas insidia Ilicic, che comunque dovrebbe partire dal 1' così come Cornelius, preferito a Petagna, il match winner di un anno fa.



CAMPO MALEDETTO - Striscia record per l'Atalanta contro il Napoli: gli orobici hanno perso solo una delle ultime 6 sfide casalinghe contro i campani, che subiscono gol dai nerazzurri da 8 gare di fila. Preoccupa Sarri anche la designazione di Orsato come arbitro per la partita di domani: con il fischietto veneto i partenopei hanno conosciuto l'unica sconfitta patita finora in campionato, ovvero il ko di inizio dicembre contro la Juve.