Mourinho dice no al Chelsea e prepara la trasferta di Monza

Roma 1 maggio 2023 - Il futuro di José Mourinho resta un'incognita, ma il tecnico vuole dare priorità alla Roma, non solo per la stagione in corso ma probabilmente anche per il futuro. Il tecnico avrebbe infatti, almeno per il momento, rimandato al mittente l'interesse del Chelsea, squadra che ha già allenato dal 2004 al 2007 e dal 2013 al 2015, vincendo tre volte la Premier League, una volta la FA Cup e tre volte anche la Coppa di Lega o Carling Cup. Un dirigente dei blues lo avrebbe voluto infatti incontrare per provare a inserirlo nel casting per la panchina di Stanford Bridge. Lo Special One avrebbe però rifiutato, affermando di coler prima incontrare i Friedkin per discutere un'eventuale estensione con il club giallorosso.

Un grande attestato di stima da parte del tecnico lusitano, non solo verso la società, ma anche verso la squadra. A Trigoria il clima non è però tutto rosa e fiori. Gli esami di ieri hanno evidenziato una lesione del legamento del ginocchio per Marash Kumbulla, un altro difensore che deve alzare bandiera bianca, lasciando così i tecnico a corto di soluzioni nella retroguardia. Il giocatore ha espresso sui social tutta la propria rabbia e frustrazione per quanto successo. Gli stop a Llorente e Smalling avevano dato all'albanese una chance di redenzione agli occhi di Mourinho, occasione sfumata per il durissimo contrasto subito con Giroud. "Difficile trovare parole per descrivere la situazione - scrive Kumbulla - in cui mi trovo. La stagione non è andata come avrei desiderato ed è finita nel peggiore modo possibile per un atleta. Sono molto deluso e mi servirà del tempo per guarire e per potere tornare a giocare. Sfrutterò questo tempo per tornare ancora più forte e per cambiare le cose, ve lo assicuro. Grazie a tutti per i messaggi e in bocca al lupo ai miei compagni e a tutta la Roma per il resto della stagione. Non è ancora finita. Daje Roma!".

Il rammarico e la tristezza di Kumbulla non serviranno però a Mourinho nella trasferta di Monza. Ecco perché il tecnico potrebbe abbandonare la sua canonica difesa a 3 per sopperire all'assenza di centrali, oppure adattare un giocatore come Cristante. Il numero 4 giallorosso contro il Milan ha giocato molto bene nel ruolo di braccetto di sinistra, contenendo le scorribande di Saelemaekers e Giroud, capitolando solo nell'azione conclusiva sul velenoso cross di Leao. La duttilità dell'ex Atalanta resta una delle sue qualità più importanti e in passato ha giocato più volte nel ruolo di centrale di difesa, permettendo al tecnico lusitano di poter schierare una difesa a tre molto rimaneggiata per affrontare la squadra di Palladino.

Arretrare Cristante in difesa non è però l'unica soluzione possibile per il match dell'U-Power Stadium. Çelik contro il Milan ha giocato una grande partita, propiziando recupero e assist del momentaneo vantaggio romanista. Una prestazione che potrebbe valere una riconferma da titolare sulla fascia destra, forse con una linea difensiva a quattro uomini. La coperta romanista è molto corta e abbassare Cristante a difensore potrebbe lasciare sguarnito il reparto mediano. Le condizioni di Wijnaldum sono ancora incerte, mentre Bove dovrebbe farcela ma non è al 100%, con Matic squalificato dopo il giallo rimediato contro i rossoneri, resta il solo Pellegrini, tra i fedelissimi di Mourinho, a poter interpretare il centrocampista di ruolo. Nonostante siano finiti ormai a margine delle rotazioni giallorosse, non sono però da escludere nemmeno Camara e Tahirovic dalle possibili soluzioni cui potrebbe fare affidamento Mourinho. Uno di loro accanto a Pellegrini potrebbe dare equilibrio al centrocampo, mentre Solbakken ed El Shaarawy finirebbero ad agire alle spalle di Abraham, unica punta.

Nella giornata di oggi, nonostante sia il primo maggio, Mourinho ha deciso di riunire la squadra a Trigoria per una sessione di allenamento mattutina. I giallorossi dovranno scendere in campo tra due giorni contro il Monza, non c'è tempo per potersi riposare e vedere i giocatori in campo potrebbe essere d'ispirazione per trovare alternative valide da schierare al Brianteo. Vista l'emergenza in difesa, si è allenato in gruppo anche Keramitsis, difensore classe 2004 della Primavera di Guidi.

I numeri della sfida tra Roma e Monza

Il match della trentatreesima giornata di Serie A vedrà la Roma affrontare il Monza allo U-Power Stadium, partita prevista per mercoledì 3 maggio alle ore 21. I giallorossi sono attualmente sesti in classifica, nonostante abbiano la stessa quantità di punti di Inter e Milan, 57. La squadra di Mourinho può vantare il settimo attacco del campionato con 44 gol segnati, mentre la difesa ne ha incassati appena 30, un dato che vale ai capitolini la quarta difesa della Serie A. I brianzoli dall'altra parte sono al momento decimi in classifica con un bottino di 44 punti. La squadra di Palladino ha realizzato 40 reti, subendone 43, numeri che valgono l'undicesimo attacco e la quattordicesima difesa.

Dopo aver vinto tre partite consecutive, la Roma ha raccolto un solo punto nelle ultime due gare, finendo ko con l'Atalanta e pareggiando l'ultima contro il Milan. Il Monza al contrario non perde da quattro partite ed è reduce da tre vittorie consecutive contro Inter, Fiorentina e Spezia. Contro la Roma andrà alla caccia del quinto risultato utile consecutivo.

Fuori casa la Roma può vantare il quarto rendimento in Serie A sia a livello assoluto che per media punti. Sono 25 punti il bottino delle 16 partite disputate dai ragazzi di Mourinho lontano dall'Olimpico, per una totale di 1,56 a partita. Il Monza ha raccolto 22 punti in 16 gare giocate fin qui al Brianteo. Si tratta del dodicesimo rendimento in tutto il campionato sia in termini assoluti, sia per media punti, con 1,38 punti raccolti a partita dalla squadra brianzola.

L’unico precedente in Serie A tra queste due squadre è la gara di andata all’Olimpico, terminata 3-0 per i giallorossi. All'andata però era Stroppa a sedere sulla panchina del Monza, infatti José Mourinho e Raffaele Palladino non si sono mai incontrati in carriera da allenatori, così come il tecnico dei biancorossi non ha mai sfidato la Roma da allenatore.

Il capocannoniere della sfida è Gianluca Caprari, che contro la Roma ha segnato 4 volte; a seguirlo è un altro calciatore del Monza, Andrea Petagna, a quota 3. A 2 c’è Paulo Dybala, che contro il Monza ha segnato le sue prime due reti in maglia giallorossa, a 1 chiudono Roger Ibanez, Matteo Pessina e Marco D’Alessandro.