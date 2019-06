Valenciennes, 8 giugno 2019 – C’è grande attesa per l’esordio della Nazionale Italiana di calcio ai Mondiali femminili 2019 che si disputano in Francia. Le ragazze di Milena Bartolini scenderanno in campo domani, domenica 9 giugno, alle 13 contro l’Australia, con l’obiettivo di iniziare al meglio in un girone composto anche da Brasile e Giamaica. Non sarà una sfida facile per le azzurre, che tornano a competere per la Coppa del Mondo a 20 anni di distanza dall’ultima apparizione. Le italiane non sono tra le favorite numero uno per la vittoria della Coppa, ma questo Mondiale sarà comunque un palcoscenico importante per il futuro.

Australia-Italia, orario. Dove vederla in tv

La partita sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Mondiali e in chiaro su Rai Due. Live streaming su Sky Go e su RaiPlay. Si gioca a Valenciennes, fischio d’inizio domenica 9 giugno alle ore 13.00.

FOCUS SQUADRE – L’Italia arriva a questo Mondiale dopo aver chiuso al primo posto il proprio girone di qualificazione, con 7 vittorie su 8 partite e 21 punti conquistati. La squadra non vanta grande esperienza a livello internazionale, avendo partecipato ai Mondiali solo due volte nella storia, ma l’entusiasmo che si è creato attorno alle ragazze del ct Milena Bartolini può rappresentare quello sprint in più necessario per ben figurare. Gli elementi di spicco della rosa azzurra sono Barbara Bonansea, centrocampista juventina, la numero 10 Cristiana Girelli, e la capocannoniera del campionato e del Milan Valentina Giacinti.

Nel match d’esordio di fronte ci sarà l’Australia, una delle favorite per la vittoria finale. Le ragazze guidate da Ante Milicic fanno del carattere e dell’aggressività uno dei loro maggiori punti di forza, anche se a livello difensivo qualcosa concedono sempre. La calciatrice di spicco della rosa oceanica è Sam Kerr, attaccante di 25 anni in forza al Chicago Red Stars. Ci si aspetta quindi una sfida davvero combattuta.

Australia Italia, le formazioni

In casa azzurra il ct Milena Bartolini è pronta a schierare un 4-3-3 con Giuliani tra i pali. La difesa sarà composta da Gama e Linari al centro, mentre sui lati agiranno Bergamaschi e Bartoli, in ballottaggio con la recuperata Guagni. A centrocampo spazio a Galli in regia, con Cernoia e Giugliano ai suoi fianchi. In attacco il tridente dovrebbe essere composto da Girelli, Mauro e Bonansea. L’Australia risponde con un 4-1-4-1, in porta giocherà Williams. Il quartetto difensivo sarà formato da Carpenter, Plkinghome, Kennedy e Catley, davanti a loro pronta Van Egmond. Da esterni pronte Raso e Logarzo, con Yallop e Foord al centro. Toccherà infine proprio al bomber Sam Kerr guidare l’attacco australiano.

Australia (4-1-4-1): Williams; Carpenter, Plkinghome, Kennedy, Catley; Van Egmond; Raso, Yallop, Foord, Logarzo; Kerr.

Italia (4-3-3): Giuliani; Bergamaschi, Gama, Linari, Bartoli; Galli, Cernoia, Giugliano; Girelli, Mauro, Bonansea.