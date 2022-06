La Fifa ha respinto il ricorso del Cile. Ecuador al Mondiale

Roma, 10 giugno 2022 - La commissione disciplinare della Fifa ha deciso che l'Ecuador potrà partecipare ai prossimi mondiali in Qatar. La Federazione Internazionale ha di fatto archiviato il ricorso presentato dalla Federcalcio cilena che accusava gli ecuadoriani di aver schierato per ben 8 partite di qualificazione il giocatore Byron David Castillo Segura, reo di non essere in possesso di tutte le carte per poter indossare la maglia della sua nazionale.

Formazione Italia: le prove di Mancini per l'Inghilterra

Un nota della Fifa spiega che "Dopo aver analizzato le argomentazioni di tutte le parti interessate e considerato tutti gli elementi portati dinanzi ad essa, ha deciso di archiviare il procedimento avviato contro la Fef. Le conclusioni della commissione disciplinare sono state comunicate in data odierna alle parti interessate. In accordo con le disposizioni in materia del Codice Disciplinare Fifa, le parti hanno dieci giorni di tempo per richiedere una decisione motivata". Niente da fare dunque per la nazionale vincitrice della Copa America 2015 e 2016 e niente da fare anche per l'Italia che, seppur in maniera non proprio ufficiale, avrebbe potuto sperare in un ripescaggio last minute.