Torino, 3 aprile 2019 - "Il miglior modo per rispondere al razzismo". Segnare e guardare i colpevoli, allargando semplicemente le braccia. Moise Kean è stato protagonista ieri sera a Cagliari con l'ennesima rete del suo magic moment, ma anche con un gesto che sta facendo il giro del mondo. In poche ore le immagini e il post social del classe 2000 della Juventus che esulta verso la curva dei rossoblù sono diventati virali. Nel mirino gli ululati, impercettibili prima del 2-0 poi facilmente distinguibili dopo il raddoppio del giovane attaccante bianconero, provenienti da una frangia ristretta di tifosi sardi. Un altro episodio di razzismo, a pochi mesi di distanza dal "caso Koulibaly".

Kean ha ricevuto il sostegno di capitan Giorgio Chiellini, che ai microfoni lo ha definito "un patrimonio del calcio italiano, un ragazzo d'oro che sta facendo tutto il meglio e che quindi non deve essere dipinto per quello che non è. Bisogna pensare a lui come a una figura positiva del nostro movimento". Poi sono arrivati i tanti messaggi via social: non solo i compagni di squadra come Pjanic, Cancelo e Matuidi, ma anche due ex Juve come Benatia e Pogba, e altri giocatori che con il razzismo hanno avuto a loro malgrado a che fare come Kevin Prince Boateng e Mario Balotelli, che di Kean è amico, visto che entrambi sono assistiti da Mino Raiola.

Raiola che ha preso una netta posizione rispetto agli avvenimenti della Sardegna Arena. "Non si può essere italiani e razzisti allo stesso tempo. Io sono con Kean e Blaise (Matuidi, ndr) - le parole del procuratore all'Ansa - Per me il razzismo è sinonimo di ignoranza. Nessuno può o dovrebbe giustificarlo. Sono fiero dei miei ragazzi e sono con loro fino alla fine".