Lazio, il Psg su Milinkovic-Savic: assalto in estate

Roma, 9 marzo 2022- Da anni ormai Milinkovic-Savic è il giocatore della Lazio più corteggiato dalle big e nel corso del prossimo mercato potrebbe bussare alla porta anche il PSG. Il centrocampista sta vivendo una delle stagioni migliori della sua carriera con la maglia biancoceleste grazie anche alla presenza di Maurizio Sarri ma proprio il suo ottimo rendimento ha attirato l'attenzione del club francese, disposto ad accontentare le altissime richieste fissate dal presidente Lotito.

Una stagione da top

Negli anni passato ha saputo dimostrare il suo valore, ma in questo campionato Milinkovic-Savic è andato addirittura oltre. Il serbo fin qui ha realizzato otto reti e altrettanti assist, un bottino che può essere ancora migliorabile dato che mancano ancora dieci partite alla fine della stagione. Sarri lo ha aiutato a compiere uno step in più e il centrocampista ha saputo sfruttare l'occasione per maturare e diventare uno dei top nel suo ruolo. Normale che la sua crescita abbia attirato gli occhi di tante big del calcio europeo, alla ricerca di un profilo come il suo. All'inizio ci aveva provato la Juventus, arresa dinanzi alla richiesta di 100 milioni di euro. Le pretese adesso sono calate e ad approfittarne potrebbe essere proprio il PSG.

Lotito fissa il prezzo

Non sarà un affare economico e questo i francesi lo sanno bene. Negli anni passati tante squadre si sono fatte scoraggiare dal costo del cartellino di Milinkovic-Savic, un vero e proprio patrimonio per la sua Lazio che non vorrebbe lasciarlo partire. Ma se proprio dovesse essere addio, Lotito vuole ricavarne un grande tesoretto: per assicurarsi il suo cartellino il PSG dovrà sborsare fra i 70 e gli 80 milioni di euro e in più assicurare un buon ingaggio al giocatore che al momento percepisce 4 milioni di euro a stagione. Si parla di un grande investimento ma che potrebbe essere ripagato dalle grandi prestazioni sul campo, dato che un Milinkovi-Savic in questa forma farebbe la differenza anche all'interno di una big.

Leggi anche - Chelsea, la lista degli acquirenti si allunga