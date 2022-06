Lazio, Premier League all'assalto di Milinkovic-Savic. Chi vuole il centrocampista serbo

Articolo : Lazio e indice di liquidità: servono cessioni per essere in regola

Roma, 10 giugno 2022- Il pezzo pregiato in casa Lazio è Milinkovic-Savic. Il presidente Claudio Lotito vorrebbe evitare la cessione, ma la volontà del giocatore è quella di fare un salto di qualità e approdare in una big europea dopo gli anni trascorsi in biancoceleste. L'ultimo campionato è stato uno dei migliori di tutta la sua carriera e per questo il suo prezzo di cartellino si aggira attorno agli 80 milioni di euro, anche se ne potrebbero bastare dieci in meno per convincere la società a lasciarlo partire.

L'interesse del Manchester United

Tra le squadre più interessate al centrocampista serbo ci sono proprio i Red Devils, orfani di Paul Pogba che ha lasciato la squadra a parametro zero. Milinkovic-Savic sarebbe quindi il sostituto perfetto da inserire nello scacchiere di Ten Hag, un nome di spessore, con esperienza ma abbastanza giovane da poter pianificare il futuro senza problemi. L'ingaggio non rappresenta un ostacolo, ma il Manchester United non ha ancora messo sul piatto i 70 milioni chiesti dalla Lazio che non concederà sconti a nessuno. In più la mancata qualificazione in Champions League potrebbe convincere il giocatore a sposare un altro tipo di progetto, dato che la concorrenza non manca.

Il sondaggio del Newcastle

Fin qui l'interesse maggiore per il centrocampista biancoceleste è arrivato dalla Premier League, dove ci sono più squadre in grado di soddisfare le pretese economiche di Lotito. Alla lista delle pretendenti si è aggiunto di recente anche il Newcastle, società che dal punto di vista economico non si fa alcun tipo di problemi: la nuova proprietà vuole costruire un vero e proprio dream team puntando ai migliori nomi del panorama europeo e Milinkovic-Savic sarebbe un'aggiunta di spessore. Fin qui non è stata presentata nessuna proposta, ma la cifra sul piatto potrebbe essere molto vicina a quella richiesta. Resta da capite quale sia la volontà del giocatore, anche perché i Magpies non si sono qualificati per nessuna competizione europea.

