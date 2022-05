Lazio, Milinkovic-Savic piace in Italia: occhio alla Juventus

Roma, 18 maggio 2022- La miglior stagione di Milinkovic-Savic con la maglia della Lazio sarà anche l'ultima: è ormai noto che il serbo lascerà i biancocelesti al termine della stagione, una perdita importantissima per Maurizio Sarri che dovrà ridisegnare la squadra senza il pezzo più pregiato del suo centrocampo. La società però ne ricaverà un grande bottino da poter reinvestire, dato che per il Sergente non mancano le pretendenti in Europa ma anche in Italia.

L'attenzione della Juve

Tra le squadre che si sono proposte per Milinkovic-Savic c'è anche la Juventus, una prospettiva che però la Lazio vorrebbe scongiurare. I biancocelesti vengono da una stagione non esaltante con zero trofei conquistati e la priorità è rinforzarsi sul mercato per tornare a essere competitivi. Il centrocampista serbo è il profilo perfetto da regalare a Massimiliano Allegri, un colpo non economico ma di sicuro impatto. L'alternativa sarebbe il grande ritorno di Paul Pogba a parametro zero, ma sul francese c'è l'ombra del Real Madrid, mentre per il giocatore della Lazio la concorrenza è minore. In più la volontà di Milinkovic è quella di continuare a giocare in Serie A.

La volontà della Lazio

D'altro canto i pensieri della società biancoceleste sono totalmente opposti rispetto ai piani del giocatore. La preferenza di Lotito sarebbe quella di cedere Milinkovic-Savic all'estero, così da non doverselo ritrovare come avversario in campionato. Anche per Sarri è lo stesso, ma non c'è nessuna clausola nel suo contratto che gli impedisca di continuare la sua avventura in Italia. L'unica speranza per la Lazio è che arrivi una grande offerta da parte del Manchester United, l'altra pretendente più accreditata per il centrocampista, ma in quel caso la mancata partecipazione alla Champions League potrebbe giocare a sfavore e per bilanciare servirebbe uno stipendio da vero top.

