Lazio, problemi in infermeria: Milinkovic-Savic influenzato, in dubbio due giocatori

Roma, 20 aprile 2022- All'orizzonte c'è il big match contro il Milan, ma in casa Lazio bisognerà prima fronteggiare alcuni problemi di formazione. Per Maurizio Sarri si pronosticano tre assenze in vista della prossima partita: Pedro e Patric hanno entrambi subito problemi muscolari e sono attualmente a riposto, mentre Milinkovic-Savic potrebbe saltare la prossima partita a causa della febbre e lasciare così un vuoto incolmabile al centro del campo.

La situazione di Milinkovic-Savic

Sicuramente questa è l'assenza che fa tremare di più Sarri, dato che il serbo è un giocatore imprescindibile al quale non si può rinunciare in una partita contro una big. Milinkovic-Savic si è già sottoposto al tampone per il Covid che ha dato esito negativo, ma è ancora fermo ai box a causa della febbre che non gli consente di allenarsi. La sua situazione verrà monitorata giorno dopo giorno dallo staff medico della Lazio che si aspetta notizie incoraggianti già nei prossimi giorni. Se la situazione non dovesse aggravarsi il Sergente tornerebbe a disposizione giusto in tempo per la partita contro il Milan, ma la situazione non è ancora chiara.

Problemi muscolari per Patric e Pedro

Altri due assenti per la prossima partita di campionato potrebbero essere Patric e Pedro, alle prese con due diversi problemi muscolari. Lo spagnolo si trascina ancora il fastidio al polpaccio destro che lo tormenta ormai da qualche settimana, mentre per il suo collega biancoceleste si sono escluse lesioni di qualsiasi tipo. In ogni caso i giocatori attendono di sottoporsi a ulteriori esami per accertare al meglio le condizioni e i tempi di recupero, anche se entrambi potrebbero finire in panchina. Contro il Milan poi potrebbe esserci il ritorno di un ex: Strakosha non è al top e Sarri ha già allertato Pepe Reina che potrebbe partire come titolare.

