Roma, 4 giugno 2020 – Si ferma Milinkovic Savic. Il centrocampista della Lazio durante la seduta di ieri ha subito in un contrasto un duro colpo al ginocchio che lo ha messo fuori gioco. Nella giornata odierna è stato costretto a saltare l'allenamento a causa del forte dolore. Una notizia che in poco tempo si è diffusa, scatenando preoccupazione nei tifosi e non solo. La situazione però, sarebbe molto meno grave del previsto. In casa Lazio sono certi che non si tratti di nulla di grave.

Dai primi responsi si parla di una semplice contusione, che equivale a dire stop di pochi giorni. Nel pomeriggio Milinkovic si è presentato presso la Clinica Paideia per i controlli del caso. Si è sottoposto a degli accertamenti strumentali per valutare l’entità del problema. Ma filtra ottimismo, la sua presenza alla ripresa del campionato dovrebbe essere fuori discussione. Se i risultati confermeranno le prime impressioni, ad inizio della prossima settimana il serbo tornerà ad allenarsi insieme ai suoi compagni.



Oggi è andato in scena l'incontro del Comitato di Presidenza della FIGC: play-off, play-out e algoritmo gli oggetti di discussione. Presente ovviamente il presidente della Lazio Claudio Lotito, in quanto consigliere federale. All’uscita, il patron biancoceleste ha così parlato: “Mi auguro che sia un campionato all'insegna dello sport e che prevalga il merito sportivo. Algoritmo? Chiedetelo a Gravina...".