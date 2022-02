Serie A, Milan-Udinese: probabili formazioni, orari e dove vederla in TV

Milano, 24 febbraio 2022 – Il Milan primo della classe, dopo il pareggio dell’Arechi contro la Salernitana, torna in campo domani alle 18.45 (diretta su DAZN) in uno degli anticipi della 27^ giornata di Serie A per affrontare l’Udinese e cercare di portare a casa tre punti utili per tenere a distanza l’Inter che deve comunque recuperare una gara contro il Bologna: nel suo 4-2-3-1 mister Stefano Pioli schiererà davanti a Maignan una difesa a quattro composta da Calabria, Tomori, Romagnoli e Theo Hernandez. In mediana tornerà invece Frank Kessié che farà coppia con Tonali mentre il terzetto composto da Messias, Brahim Diaz e Leao agirà sulla trequarti a supporto della punta Olivier Giroud.



Nell’Udinese l’ex rossonero Deulofeu dal 1’





Cioffi risponderà invece con il 3-5-2: tra i pali ci sarà Silvestri che sarà protetto dal pacchetto arretrato composto da Becao, Mari e Perez. Sulle fasce agiranno invece Molina e Udogie con Pereyra, Walace e Arslan che presidieranno il centrocampo. Davanti, infine, spazio all’ex rossonero Gerard Deulofeu e al brasiliano Beto, andato in gol nell’1-1 del match di andata.



Orario e TV: diretta alle 18.45 su DAZN



Probabili formazioni:



MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Romagnoli, Hernandez; Kessié, Tonali; Messias, Brahim Diaz, Leao; Giroud.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Marì, Perez; Molina, Pereyra, Walace, Arslan, Udogie; Deulofeu, Beto.

