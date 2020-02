© Riproduzione riservata

Milano, 16 febbraio 2020 – La ventiquattresima giornata deldi calcio si chiuderà con il(gara in diretta sui canali Sky Sport) che vedrà ilopposto al, a poche settimane dalla sfida di Coppa Italia che è stata risolta soltanto nei tempi supplementari dai rossoneri. Il Milan, reduce dalla beffarda rimonta patita nel derby e dal pareggio interno in Coppa Italia con la Juventus, dovrebbe puntare sulla continuità confermando ilche ha dato buoni frutti in queste settimane: in porta ci sarà il confermatissimo Gianluigi Donnarumma che comporrà il pacchetto arretrato assieme a Theo Hernandez, Romagnoli, Kjaer e Davide Calabria che dovrebbe prendere il posto dello squalificato Andrea Conti. In mediana ci saranno Bennacer e Kessie che si accomoderanno dietro al terzetto composto da Castillejo, Rebic e Calhanoglu a supporto diche nella sua terza partita in una settimana punta ad allungare il suo score positivo al cospetto dei granata contro i quali non ha mai perso.La strada della continuità dovrebbe essere intrapresa anche dache punterà su un 3-4-2-1. A difendere i pali della porta granata ci sarà sempre Salvatore Sirigu che si accomoderà davanti al pacchetto arretrato composto da Bremer, N’Kolou e Lyanco. Ansaldi, Lukic, Rincon e Ola Aina comporranno invece la linea di centrocampo e saranno di supporto al trio avanzato formato dai trequartisti Edera e Berenguer e dalla punta centrale Belotti.