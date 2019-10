Milano, 31 ottobre 2019 - E' Milan-Spal a chiudere il programma della 10a giornata di Serie A (sotto la diretta dalle 21). Per i rossoneri, che arrivano dalla delusione dell'Olimpico contro la Roma - l'ultima di un campionato tutto in salita - è una chiamata alle armi. La squadra di Pioli, finita nelle retrovie della classifica, non può fallire contro i ragazzi di Semplici, a quota 7 punti. Anche perché dal prossimo turno il calendario non perdona e al Milan sottopone Lazio, Juventus e Napoli nel giro di 20 giorni. Ecco dove vedere il match in tv e le probabili formazioni.

Milan Spal in tv

Milan-Spal è trasmessa in diretta tv su SkySerie A (collegamento dalle 20.55). Live streaming disponibile per gli abbonati su Sky Go e a pagamento su NowTv.

Probabili Formazioni

Milan (4-3-3): Donnarumma; Duarte, Musacchio, Romagnoli, Hernandez; Paquetà, Bennacer, Krunic; Suso, Piatek, Calhanoglu. Allenatore: Pioli

Spal (3-5-2): Berisha; Tomovic, Vicari, Igor; Strefezza, Murgia, Valdifiori, Valoti, Reca; Petagna, Floccari. Allenatore: Semplici.

Arbitro: Piccinini di Forlì

Milan-Spal live: la diretta dalle 21

Un pareggio e una sconfitta il bilancio della panchina di Stefano Pioli. Ma "noi siamo migliori di quello che stiamo dimostrando - precisa il tecnico - non siamo questi qua e dobbiamo fare uno sforzo ulteriore". Pioli ha annunciato che cambierà qualche carta in tavola rispetto alla formazione di domenica scorsa "per vari motivi, per avere una squadra intensa, brillante dal punto di vista fisico e mentale".

Blinda Suso: "E' un grande giocatore, è sbagliato ricondurre tutte le difficoltà a un unico giocatore" . Lo stesso fa con Luca Paquetà: "Non gli manca la voglia, deve incidere di più durante la gara". E in ogni caso, "siamo tutti chiamati a dare qualcosa in più". Pioli vuole una squadra flessibile: "Nella mia idea di calcio non c'è un sistema di gioco preferito, devo mettere i giocatori più forti nelle posizioni migliori. Adesso rimaniamo concentrati su questa partita e le prossime due, poi alla sosta penseremo anche pensare a qualcosa di diverso".

In difesa come terzino destro, salvo sorprese dell'ultimo minuto, ci sarà Duarte, in ottica di un'ipotetica difesa a tre che, a detta dell'allenatore rossonero, potrebbe essere sperimentata durante la sosta del campionato. Confermatissimo Theo Hernandez a sinistra, con Bennacer in cabina di regia al posto di Biglia. Krunic potrebbe entrare dal 1', al posto di Kessie. Paquetà preferito su Bonaventura a destra. In attacco, Suso a destra, con Piatek punta centrale. Calhanoglu completa il comparto offensivo.