Milano, 28 novembre 2021 – Galvanizzato per il successo a spese dell’Atletico in Champions, il Milan quest’oggi ospiterà alle 15 (diretta su DAZN) il Sassuolo con l’intento di ricominciare la sua corsa anche in campionato. Pioli si affiderà ovviamente ancora al collaudatissimo 4-2-3-1 nel quale la vera, grande sorpresa sarà il ritorno lampo tra i pali di Mike Maignan a poco più di un mese dall’operazione al polso. Il pacchetto difensivo – che dovrà ancora fare i conti con le assenze di Calabria e Tomori – sarà invece composto da Florenzi, Kjaer, Romagnoli e Theo Hernandez. In mediana Bennacer e Bakayoko daranno un turno di riposo a Tonali e Kessié mentre sulla trequarti agirà il trio composto da Saelemaekers, Diaz e Leao che supporterà Ibrahimovic, scelta obbligata visto l’infortunio patito pochi giorni fa da Olivier Giroud.

Nel Sassuolo out Boga e Djuricic

Modulo speculare a quello rossonero anche per il Sassuolo di Dionisi che sarà costretto a rinunciare a Boga e Djuricic. La porta neroverde sarà difesa da Consigli che avrà davanti a sé una linea a quattro composta da Toljan, Chiriches, Ferrari e Rogerio. Il rientrante Frattesi e Maxime Lopez comporranno invece il tandem in mediana mentre il tridente formato da Berardi, Raspadori e Traorè agirà sulla trequarti a supporto della punta che dovrebbe essere Gianluca Scamacca.



Orari e TV: calcio d’inizio alle 15 e diretta su DAZN



Probabili formazioni:



Milan (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Kjaer, Romagnoli, Theo; Bennacer, Bakayoko; Saelemaekers, Diaz, Leao; Ibrahimovic.



Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Lopez, Frattesi; Berardi, Raspadori, Traoré; Scamacca.

