Milan, Pioli: "La partita con la Roma vale doppio. Vogliamo essere ancora protagonisti"

Milano, 28 aprile 2023 – La vittoria ottenuta contro il Lecce ha rilanciato, dopo due pareggi consecutivi, la corsa del Milan che domani è atteso da un altro snodo cruciale: la sfida contro la Roma, che ha certamente un grande peso specifico nella rincorsa a uno dei tre posti alle spalle del Napoli dominatore del campionato. Della grande importanza del match dell’Olimpico ne è perfettamente conscio anche il tecnico dei rossoneri Stefano Pioli: “La partita di domani sarà uno scontro che varrà il doppio. Dovremo prepararla come la più importante e affrontarla con la convinzione e lo spirito che servono in gare di questo peso. Alla fine del campionato mancano sempre meno gare. Esclusa quella di domani ne resteranno sei e tra queste ci saranno tre scontri diretti. E’ chiaro che più punti riusciremo a fare in questo tipo di gare e più saranno le possibilità di agguantare uno dei primi quattro posti in campionato, che è il nostro grande obiettivo. C’è la sensazione che la squadra stia bene mentalmente e fisicamente e la volontà di fare un grande finale di stagione. E’ inevitabile che sia così, perché tutto si deciderà nel finale di campionato e nelle prossime due gare di Champions. Vogliamo e possiamo essere ancora protagonisti. Le partite vanno interpretate, giocate e vinte una alla volta. Pensiamo a quella di domani”. All’andata, nel gennaio scorso, arrivò il pareggio in rimonta della Roma, che di fatto aprì un periodo di crisi dei rossoneri: “Abbiamo rivisto quella partita. Conosciamo molto bene le loro caratteristiche, ma è inutile guardare troppo indietro. Dobbiamo concentrarci sulla gara di domani e sulle cose in cui la Roma è veramente forte come le palle inattive. Il 40% dei loro gol arrivano da quelle situazioni. Nel 2023, all’Olimpico, la Roma non ha subito gol per sette partite. Ha una fase difensiva solida compatta e ben organizzata. Anche in attacco ha giocatori di grande qualità e in grado di trovare la giocata vincente. Serviranno quindi grande attenzione e volontà di provare a controllare la partita e a scardinare una difesa così forte. Abbiamo le capacità per fare tutto questo”. La notizia positiva è il recupero di Olivier Giroud, rimasto ai box nel match contro il Lecce: “Olivier sta bene. Ha avuto la necessità di osservare qualche giorno di riposo e scarico per via delle tante contusioni al tendine che ha subito sul tendine e sul polpaccio. E’ pronto per giocare”. All’appello mancheranno invece Florenzi, Pobega e Zlatan Ibrahimovic, il quale si è procurato un nuovo problema di natura muscolare riscaldandosi nel match contro il Lecce: “Zlatan sta meglio ma ancora non c’è una diagnosi definitiva sul suo problema. Vediamo nei prossimi giorni. Sicuramente non ci sarà domani, così come Pobega e Florenzi che ha la febbre da stanotte”. Chi non mancherà dal 1’ è senza dubbio Rafael Leao, tornato quello dei giorni migliori ed elogiato dallo stesso Pioli: “E’ sempre stato dentro al gruppo. In tutte le stagioni, anche le più complicate e più ricche di impegni, qualsiasi giocatore non può stare al top della condizione per 10 mesi. Anche lui ha avuto un momento di appannamento, ma adesso sta bene. Poi è chiaro che le prestazioni positive ti danno coraggio, fiducia ed entusiasmo. I miei giocatori per me sono come figli. A loro penso anche quando sono a casa. Con loro parlo tanto e li ascolto. Sono ragazzi di vent’anni con le loro problematiche. Con Leao ho un legame forse più forte perché è anche il giocatore che in questi anni è stato di più nel mio ufficio”.