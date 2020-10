Milano, 26 ottobre 2020 – Il posticipo di questa sera alle 20.45 tra Milan e Roma (match in diretta televisiva su Sky Sport e in streaming su Sky Go) farà calare il sipario sulla quinta giornata del campionato di Serie A di calcio. I rossoneri di mister Stefano Pioli, che sono reduci dal 21° risultato utile consecutivo e in vetta alla classifica a punteggio pieno, si affideranno al collaudatissimo 4-2-3-1 con in porta in porta Tatarusanu - al posto di Gianluigi Donnarumma, risultato positivo al coronavirus così come Hauge e altri tre componenti del gruppo squyadra rossonero - e il pacchetto difensivo composto da Calabria, Kjaer, capitan Romagnoli e Theo Hernandez. Confermata anche la consueta linea di mediana composta da Kessie e Bennacer. La novità principale arriva dalla trequarti dove Hakan Calhanoglu è riuscito a smaltire la distorsione alla caviglia rimediata pochi giorni fa e si riprenderà una maglia da titolare al fianco di Saelemaekers e Leao per supportare Zlatan Ibrahimovic.



Qui Roma: Mancini recupera. Davanti il tridente Pedro-Mkhitaryan-Dzeko



Buone notizie per la Roma di mister Paulo Fonseca – che in settimana ha battuto in Europa League contro lo Young Boys – che nel suo 4-2-3-1 recupera Gianluca Mancini, la cui positività al Covid-19 annunciata pochi giorni fa è stata smentita da un secondo tampone. Il difensore classe 1996 dovrebbe quindi comporre regolarmente il pacchetto arretrato davanti a Mirante - ancora orfano di Smalling - assieme a Ibanez e Kumbulla (qualora Fonseca decidesse di lasciarlo però in panchina sarebbe pronto Cristante). A centrocampo agiranno poi Santon, Veretout, Lorenzo Pellegrini e Spinazzola. Inamovibile, infine, il tridente d’attacco composto da Pedro, Mkhitaryan e Dzeko.

Orario e TV

Calcio d’inizio alle 20.45 e diretta su su Sky Sport Serie A, Sky Sport 251 e streaming su Sky Go

Probabili Formazioni

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Leao; Ibrahimovic.

Roma (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Ibanez, Kumbulla; Santon, Veretout, Pellegrini, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko.

