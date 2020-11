Milano, 20 novembre 2020 – Continua la marcia di avvicinamento del Milan al big match di domenica sera (calcio d’inizio alle 20.45 con diretta televisiva su Sky Sport) in casa del Napoli dell’ex rossonero Gattuso. Come annunciato anche attraverso i canali ufficiali rossoneri, tutti i giocatori che nei giorni scorsi erano impegnati con le varie nazionali hanno fatto rientro a Milanello dove – sotto gli occhi di Paolo Maldini e Frederic Massara – oggi la squadra si è ritrovata di fatto al completo agli ordini di Daniele Bonera – che sostituirà in panchina Stefano Pioli e il suo vice Giacomo Murelli, positivi al coronavirus – per sistemare gli ultimi dettagli tattici in vista della trasferta partenopea.

Rebic al posto di Leao

Nel frattempo sembrano esserci sempre meno dubbi sull’undici titolare di domenica: davanti a Donnarumma, nella linea difensiva a quattro, giocheranno i “soliti” Calabria, Kjaer, Romagnoli e Theo Hernandez. Nessuna novità neppure in mediana dove verrà riproposta la collaudatissima accoppiata composta da Kessie e Bennacer. La novità principale sarà invece sulla trequarti dove con tutta probabilità ritornerà titolare Ante Rebic che sostituirà l’infortunato Leao e si accomoderà al fianco di Calhanoglu e Saelemaekers per supportare Zlatan Ibrahimovic che ieri – a testimonianza della sua leadership e del suo ruolo in spogliatoio –ha regalato a ogni compagno una Playstation 5, appena uscita in commercio.

Leggi anche - Serie A, 8° giornata: probabili formazioni e orari tv