Milano, 9 novembre 2019 – Vigilia delle grandi occasioni per il Milan che domani sera alle 20.45 affronterà la Juventus all’Allianz Stadium di Torino. Un match che arriva in un momento delicato per i rossoneri, ma mister Stefano Pioli non vuole assolutamente giocare il ruolo dello sconfitto in partenza contro la capolista: “E’ vero in classifica siamo distanti 16 punti dalla Juve ma sappiamo che ogni partita comincia sullo 0-0. Per noi questa sfida rappresenta una grande opportunità e perciò dovremo giocare a testa alta, lottare e non mollare mai. Saranno necessarie compattezza e aggressività, ma dovremo anche leggere bene le varie situazioni di gioco come fanno loro. Inutile nascondersi, contro la Juventus servirà una prestazione superiore a quella necessaria con altre squadre perché avremo di fronte una squadra piena di campioni. Nelle prime due partite che ho visto contro Parma e Fiorentina non ha dominato ma poi è cresciuta. E’ una squadra completa, ha qualità, fisicità e pochi punti deboli che noi dovremo esser bravi a colpire”.

Il pericolo numero uno sarà ovviamente Cristiano Ronaldo, un giocatore difficilissimo da arginare: “Un giocatore che sa farti male in tante maniere. Chi lo marcherà dovrà prestare particolare attenzione e non concedergli spazi”. Pioli non ha poi escluso un cambio di modulo con il passaggio alla difesa a tre, provata in allenamento e contro la Lazio: “Certe cose si provano in allenamento o in partita. La differenza non la fa il modulo ma l’intensità che si mette in campo. Ci siamo allenati per migliorare e domani sera vedremo di fare le scelte migliori”. Inevitabile poi un accenno al mercato e a Zlatan Ibrahimovic che in settimana è stato nuovamente accostato ai rossoneri: “Un grandissimo campione e un professionista esemplare ma mi sembra prematuro parlare di mercato di gennaio ora che siamo solo a novembre”. Infine Pioli non ha risparmiato una tirata d’orecchie a Leao e ha confermato il pieno recupero di Suso: “In settimana ci siamo parlati e gli ho mostrato cosa ha fatto bene e cosa no contro la Lazio. Sa bene di non essere entrato con il giusto spirito e quindi speriamo abbia imparato la lezione e che già dalla prossima volta faccia meglio. Per quanto riguarda Suso, si è regolarmente allenato ed è a piena disposizione per domani”.