Milan-Napoli, numeri da record. Secondo incasso più alto di sempre in Italia

Roma, 12 aprile 2023 - Cresce l'attesa per la sfida di questa sera tra Milan e Napoli, andata dei quarti di Champions League. Il match di San Siro, oltre ad essere appassionante calcisticamente, si avvia anche a diventare il secondo incasso più alto nella storia per una partita di calcio in Italia. Il Meazza ospiterà almeno 75.000 spettatori, per un incasso previsto di 8 milioni di euro. Una cifra seconda solo di milione, circa, al record assoluto di 9.133.842 euro registrato per l'ottavo di finale di Champions del Milan contro il Tottenham, il 14 marzo scorso.

Qui Milan

"La storia del Milan è giocare in Champions: siamo felici, ma non dobbiamo fermarci qua", ha affermato Stefano Pioli, in un'intervista al quotidiano francese L'Equipe. A poche ore dalla sfida con il Napoli il tecnico ha esaltato le qualità di Maignan: "Si è rivelato anche migliore di quanto pensassi: è uno sfinimento per l'allenatore perché è meticoloso, esigente e motivato. Kalulu è stato una gran sorpresa: non hai mai mollato, migliora sempre. E non è finita". Poi ha elogiato anche di Giroud ed Hernandez: "Sapevo che avremmo lavorato bene insieme: è un gran giocatore, di squadra, generoso, sempre positivo. Theo? Ha ancora un margine di miglioramento enorme, deve convincersene".

Qui Napoli

Dall'altra parte il Napoli di Luciano Spalletti, dominante in Serie A (Salvo perdere 0-4 in casa proprio contro il Diavolo), e con aspirazioni europee dettate da un organico che sembra poter affrontare qualunque ostacolo. Già per i partenopei era nella storia aver raggiunto il primato nei quarti, ma ora nessuno vuole fermarsi sotto al Vesuvio e si punta ad arrivare alla semifinale di Champions League, e chissà alla finale. Ma senza Osimhen per il terzo match di fila, non sarà facile: "Spero - commenta il tecnico azzurro - ci saranno momenti della nostra carriera anche più importanti. Io e i giocatori siamo a un punto molto alto e dobbiamo unire l'entusiasmo alla consapevolezza di dove possiamo arrivare. La Champions è bellissima, sappiamo di poter giocare con tutti e anche divertirci".

Probabili formazioni

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Krunic; Brahim Diaz, Bennacer, Leao; Giroud. Allenatore: Pioli Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, KIm, Oliveira; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Raspadori, Kvaratskhelia. Allenatore: Spalletti.

In tv

Orari e TV: il match sarà trasmesso alle ore 21 di mercoledì 12 aprile in esclusiva su Amazon Prime Video.