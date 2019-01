Milano, 29 gennaio 2019 - Dopo il pareggio a reti bianche in campionato di 3 giorni fa, il secondo round di Milan-Napoli va ai rossoneri, che staccano il pass per le semifinali di Coppa Italia grazie alla doppietta di Piatek, alla prima da titolare. Adesso la banda Gattuso, per continuare a dare l'assalto al trofeo nazionale, se la vedrà con la vincente di Inter-Lazio, mentre i campani, padroni del campo ma distratti in difesa e confusionari nella fase offensiva, vedono sfumare un altro obiettivo stagionale.

Milan-Napoli, rivivi la diretta

Coppa Italia, il tabellone

DOPPIO PISTOLERO - Attacco rivoluzionato per Gattuso, che al centro lancia il debutto di Piatek dal 1' e cambia gli esterni rispetto al match di campionato: fuori Suso e Calhanoglu, dentro Borini e Castillejo. Tante novità anche in casa Napoli: Meret torna tra i pali, Allan a centrocampo e Insigne in attacco, dove farà coppia con Milik. Sono gli azzurri a partire meglio, ma la prima occasione è firmata Piatek: il polacco riceve da Kessié a ridosso dell'area e calcia al volo non andando lontano dai legni. Il rammarico per l'ex Genoa dura poco, perché all'11', con un colpo nell'angolino, è proprio lui a sbloccare il risultato sfruttando un lancio in profondità e lo svarione di Maksimovic. La risposta del Napoli arriva subito, quando Romagnoli respinge un cross di Malcuit sui piedi di Insigne, che a tu per tu con Donnarumma si fa ipnotizzare. Al 22' il numero 24 ci riprova a chiusura di un triangolo con Diawara, ma l'esito è il medesimo: destro telefonato per il portiere di casa, mentre poco dopo, al termine di una ripartenza orchestrata da Koulibaly, la botta di Insigne finirà addirittura out. Sull'altro fronte è invece implacabile Piatek, che al 27' firma il raddoppio bevendosi prima la marcatura larga di Koulibaly e poi punendo Meret sul palo lontano.



STERILE FORCING - All'alba della ripresa il Napoli può subito riaprire i giochi sugli sviluppi di un corner, ma prima la conclusione al volo di Milik viene murata e poi quella del solito Insigne si spegne out. Al 66' invece servono i guantoni di Donnarumma per neutralizzare il sinistro dalla distanza di Ounas, subentrato a un deludente Allan nell'intervallo. Al 78' proprio l'esterno algerino guadagna una punizione insidiosa calciata da Insigne e sciupata dal mancino troppo aperto di Milik in spaccata. E' di fatto l'ultimo sussulto di un Napoli generoso ma lontano dallo smalto dei giorni migliori sia in attacco che in difesa, mentre è il Milan, trascinato da un super Piatek, ad avanzare in Coppa Italia.



Tabellino

Milan: Donnarumma G.; Abate, Musacchio, Romagnoli, Laxalt; Kessié, Bakayoko, Paquetà (40' st Rodriguez); Castillejo, Piatek (34' st Cutrone), Borini (15' st Calhanoglu). A disp. Donnarumma A., Plizzari, Calabria, Conti, Bertolacci, Mauri, Montolivo, Suso, Tsadjout. All. Gattuso.

Napoli: Meret; Malcuit (40' st Callejon), Koulibaly, Maskimovic, Ghoulam; Fabian, Allan (1' st Ounas), Diawara (13' st Mertens), Zielinski; Insigne, Milik. A disp. Ospina, Karnezis, Luperto, Mario Rui, Hamsik, Gaetano. All. Ancelotti.

Arbitro: Giacomelli di Trieste.

Reti: 11' e 27 Piatek. Note: ammoniti Malcuit, Milik, Koulibaly (N).