Milan, Maldini: "Fiero di squadra, staff e tifosi. Scudetto? Ci abbiamo sempre creduto"

Milano, 25 aprile 2022 – Di ritorno da Roma dove il Milan ha ottenuto una preziosa vittoria in rimonta contro la Lazio, il direttore tecnico rossonero, Paolo Maldini, ha speso parole di grande elogio nei confronti della squadra: “Vorrei esprimere un concetto semplice ma che sento dal profondo del cuore visto che sono milanista. Sono orgoglioso della squadra, dello staff, del nostro comportamento e di quello che ci danno i tifosi. E’ un’emozione vera ed è il succo del nostro lavoro, quello che ci fa stare bene e vivere a volte con emotività instabile ma che ci provoca sensazioni piacevolissime”.

Lo scudetto

Maldini, senza nascondersi, ha poi sottolineato che tutto l’ambiente rossonero crede fortemente all’obiettivo scudetto: “Quando ci sono stagioni di questo genere l’obiettivo è di fare il meglio possibile. Avendo questa possibilità dobbiamo puntare sempre più in alto. Qualcuno a inizio anno non ci accreditava neppure per un posizionamento tra le prime quattro. Dobbiamo usare tutto questo come stimolo e lo abbiamo fatto. Sappiamo che per stare tra le prime due come abbiamo fatto negli ultimi due anni servirà grande spirito di sacrificio. Credo che sia la nostra caratteristica migliore. Se siamo qui è perché ci abbiamo sempre creduto anche quando non lo comunicavamo all’esterno. Non possiamo farlo passare come un obiettivo banale: negli ultimi vent’anni ha vinto due scudetti. Sarebbe un risultato incredibile ma quando ti capita l’occasione ci devi provare. Se poi le cose non dovessero andar bene avremo comunque dato il massimo”.

Leggi anche - Lazio-Milan, Pioli: "I ragazzi sono dei leoni". Sarri: "Pagata una settimana difficile"