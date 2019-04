Milano, 12 aprile 2019 - L'Europa in vista nell'anticipo del sabato: Milan e Lazio faccia a faccia nel primo dei due appuntamenti clou dei prossimi giorni. Prima la sfida in Serie A con in palio importanti ambizioni di Champions League, poi il ritorno che varrà la qualificazione alla finale di Coppa Italia. Faccia a faccia in entrambe le sfide, con nessuna possibilità di sbagliare dopo i risultati recenti. Il Milan non vince da più di un mese, l'ultimo successo è contro il Chievo e il rischio di farsi sfuggire la Champions sembra ormai alto; la Lazio invece in grande rimonta deve riprendersi dopo il solo punto conquistato dopo la vittoria in casa dell'Inter.

Milan e Lazio, le news sulle formazioni

Con Paquetà ancora fuori, il Milan è costretto a reinventare il centrocampo. Calhanoglu sarà ancora una volta impiegato nel ruolo di mezzala, ad affiancare Kessié e Bakayoko in un reparto che guadagnerà qualità grazie al suo palleggio. Probabile esclusione per l'ex di giornata Lucas Biglia che molto probabilmente sarà una risorsa solamente a partita in corso. In attacco, con l'abbassamento del turco, ballottaggio tra Castillejo e Borini con quest'ultimo in vantaggio dopo le buone prestazioni dell'ultimo periodo. Inzaghi dovrà invece rinunciare allo squalificato Milan Badelj oltre che all'infortunato Marusic. Lucas Leiva prende così il suo posto naturale a centrocampo dove la qualità di Milinkovic Savic e Luis Alberto viene preferita ancora una volta all'esperienza di Parolo. Sulla fascia destra ci sarà ancora una volta Romulo, mentre in difesa Patric torna in panchina per lasciare spazio a Bastos.

Ecco le probabili formazioni

MILAN (4-3-3) Reina; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Bakayoko, Calhanoglu; Suso, Piatek, Borini

LAZIO (3-5-2) Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Bastos; Romulo, Milinkovic Savic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile.

Dove vederla in tv

Milan-Lazio sarà visibile in streaming su Dazn a partire dalle ore 20.30 di sabato sera.