MILANO, 31 gennaio 2017 – Tutto rimandato all'Olimpico. Finisce senza reti e senza verdetti la semifinale d'andata fra Milan e Lazio. A San Siro le due formazioni non vanno oltre lo 0-0, e dovranno giocarsela il 28 febbraio nella gara di ritorno nella Capitale.

PRIMO TEMPO – È una Lazio arrabbiata quella che si presenta a San Siro quest'oggi. La sconfitta di domenica in campionato, ha lasciato amarezza per come è arrivata. I biancocelesti prendono fin da subito in mano il pallino del gioco, il Milan invece aspetta tutto nella sua metà campo e prova a ripartire in contropiede. Mai però i rossoneri riescono a mettere in difficoltà gli uomini di Inzaghi e le uniche conclusioni verso lo specchio sono proprio a firma biancoceleste. Al 20esimo Leiva ruba il pallone a Kessie a centrocampo, poi serve Felipe Anderson che crea superiorità numerica e serve Immobile. Il centravanti partenopeo con una finta supera Romagnoli, poi davanti a Donnarumma calcia in porta, senza però centrare lo specchio. Al 32esimo è ancora la Lazio a sfiorare il vantaggio. Ancora una volta l'azione nasce da un recupero a centrocampo, con Anderson che sradica il pallone dai piedi dell'ex compagno Biglia. Milinkovic allarga per il solito Lukaku, che mette al centro un pallone insidioso su cui arriva di testa Leiva. La deviazione di Borini è decisiva per mantenere la partita ancora in equilibrio. La Lazio continua a far girare palla alla ricerca di varchi, ma il Milan è tutto riversato nella sua area di rigore. Immobile e Milinkovic ci provano con delle conclusioni da fuori, ma in entrambi i casi, trovano la ferma opposizione di Donnarumma.



SECONDO TEMPO – La seconda frazione di gara sembra cominciare allo stesso modo della prima. Gattuso non è soddisfatto di vedere la sua squadra così schiacciata, per questo dopo soli dieci minuti inserisce Calhanoglu al posto di Locatelli. Il Milan sembra più acceso con l'ingresso del turco, e al 58esimo si affaccia per la prima volta nell'area di rigore biancoceleste. Kalinic al centro dell'area riceve un cross facendo sponda per Biglia, che dal limite dell'area prova a sorprendere Strakosha con un piazzato, che però finisce leggermente alto sopra la traversa. Al 62esimo risponde la Lazio, che crea l'azione più pericolosa della gara fino a quel momento. Lukaku raccoglie un cambio gioco mettendo giù un pallone complicato, arriva sul fondo e mette al centro un ottimo pallone per Immobile, che salta più in alto di Romagnoli e colpisce di testa a botta sicura. Donnarumma è però bravo nel distendersi e nell'allontanare un pallone che Inzaghi aveva già battezzato dentro. Il tecnico piacentino decide di inserire Luis Alberto al posto di Anderson, e i capitolini si riversano di nuovo nella metà campo rossonera, alzando i ritmi e costringendo il Milan a difendersi. Al 76esimo la prima vera occasione per il Milan. Suso mette in area un cross tagliato per il neo entrato Cutrone, che di testa anticipa gli avversari e colpisce a botta sicura. Con un colpo di reni Strakosha si oppone, sulla respinta però arriva per primo Calhanoglu, che da due passi e con la porta vuota, calcia clamorosamente alto. La Lazio prova a rispondere all'80esimo con Milinkovic, che raccoglie al limite dell'area un cross basso di Caceres e calcia verso la porta di Donnarumma, bravo però ad allungarsi e a bloccare il pallone. È l'ultimo squillo di una partita con poche emozioni, ma giocata comunque a ritmi molto alti.



MILAN (4-3-3): Donnarumma; Abate, Bonucci, Romagnoli, Borini; Kessie, Biglia, Locatelli(12'st Calhanoglu); Suso, Kalinic (38'st Andre' Silva), Bonaventura (26'st Cutrone). In panchina: A. Donnarumma, Guarnone, Antonelli, Bellanova, Calabria, Musacchio, Zapata, Mauri, Montolivo. Allenatore: Gattuso.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Caceres, Luiz Felipe, Radu; Basta, Parolo (31'st Nani), Lucas Leiva, Milinkovic-Savic, Lukaku; Felipe Anderson (18'st Luis Alberto), Immobile (38'st Lulic). In panchina: Guerrieri, Vargic, Bastos, Lulic, Marusic, Patric, Wallace, Jordao, Murgia, Caicedo. Allenatore: Inzaghi.

ARBITRO: Guida di Torre Annunziata.