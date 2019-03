Milano, 17 marzo 2019 - E' Milan-Inter il big match della 28esima giornata di serie A. Il derby della Madonnina numero 170 chiude la domenica calcistica (segui qui la partita in diretta testuale dalle 20.30). Di fronte due squadre che vivono momenti opposti: i rossoneri sono tornati a ruggire in campionato, spinti da un Piatek stellare, e puntano ancora alla Coppa Italia. Annata 'no' per i nerazzurri che, fuori dalle coppe e freschi di eliminazione in Europa League, devono difendere dalle romane quel quarto posto che vale la qualificazione in Champions. In classifica il Milan, a 51 punti, è davanti di un soffio all'Inter, a quota 50. San Siro verso il tutto esaurito (ieri restavano da vendere un migliaio di biglietti), per una partita che, soprattutto per Spalletti, può valere una stagione.

Dove vederla in tv. La partita viene trasmessa su Sky Sport 1 HD (canale 201) Sky Sport Serie A (202) e Sky Calcio 1 (251) dalle 20.30. Diretta streaming sulla piattaforma Sky Go.

Probabili formazioni

Milan (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Bakayoko, Paquetà; Suso, Piatek, Calhanoglu. Allenatore: Gattuso

Inter (4-2-3-1): Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij, Skriniar, Asamoah; Brozovic, Vecino; Politano, Joao Mario, Perisic; Lautaro Martinez. Allenatore: Spalletti

Arbitro: Guida di Torre Annunziata

IL MILAN HA GIÀ FATTO IL COLPO - di Luca Talotta

Vincere, per mandare al tappeto una diretta concorrente nella corsa Champions ma soprattutto lanciare un messaggio al campionato: il Milan è tornato. La paura di sbagliare non deve esserci e il primo a capire come dovrà giocare stasera il Milan è proprio lui, Gennaro Gattuso: "Se c’è voglia di mandare ko l’Inter? Secondo te voglia ne abbiamo?" ha sentenziato il tecnico. "Ma giocare nervosi non serve, servono testa e tranquillità. E tanto rispetto per l’Inter perché ci metteranno in difficoltà". Con la consapevolezza che sottovalutare i nerazzurri, pensandoli formazione in crisi e all’ultima spiaggia, potrebbe essere l’errore più grosso: "In queste partite le favorite non esistono - taglia corto Gattuso - il derby è sempre a parte, bisogna arrivarci con la testa libera".

Si giocherà in un San Siro tutto esaurito, con il più alto incasso nella storia del Diavolo (superiore ai 5,7 milioni, invenduti a ieri solo 1000 biglietti del settore ospiti), record assoluto anche per la Serie A. È tornata la Milano del calcio di spessore, quella che faceva sognare tifosi di entrambe le squadre. Sarà la partita più importante del Milan degli ultimi 6 anni: "Ci giochiamo tanto - stempera gli animi Gattuso - Io sono più preoccupato a livello mentale a cosa potrebbe lasciare se le cose andranno male. Se è la più importante non lo so, possiamo fargli male così come possiamo subirne".

In campo andrà la formazione titolare, con Piatek ancora una volta al centro dell’attacco («La differenza deve farla il collettivo, non solo lui»), Bakayoko in mediana al posto di Biglia e Suso e Calhanoglu sugli esterni. Di certo in pochi avrebbero scommesso sul vedere il Milan davanti al derby, soprattutto alla luce di quel -8 di soli tre mesi fa: "Nemmeno io - ha ammesso Gattuso - e non dobbiamo nemmeno dimenticarci le sette partite del campionato nelle quali giocavamo in maniera completamente diversa". Suso e Paquetà saranno regolarmente in campo, mentre mancherà Icardi dall’altra parte: "Anche il giocatore più forte al mondo deve avere rispetto di ogni componente del suo spogliatoio - ringhia ancora Gattuso - le squadre di calcio si costruiscono anche nello spogliatoio ed il rispetto deve essere fondamentale, non solo del ragazzo in questione ma anche di chiunque giri intorno all’interessato".

SPALLETTI, ULTIMA CHIAMATA - di Mattia Todisco

Non è ancora un dentro o fuori, come lo è stato giovedì scorso. Meno male, a giudicare dai precedenti più recenti, perché nelle ultime tre occasioni in cui l’Inter si è trovata davanti al bivio della gara decisiva ha steccato clamorosamente: fuori dalla Champions, dalla Coppa Italia, dall’Europa League. "Ma per arrivarci, in Champions, abbiamo battuto la Lazio quando tutti ci davano già spacciati", ricorda Spalletti. È accaduto dieci mesi fa. Nel calcio non vale cosa succede una settimana prima, figuriamoci lo scorso anno.

Centrare il traguardo dei primi quattro posti era l’obiettivo minimo, oggi tutt’altro che sicuro, particolarmente se le prestazioni saranno al pari di quelle viste con l’Eintracht. Opzione che il tecnico nerazzurro spera di scongiurare nella stracittadina di stasera. "In fondo siamo sotto di un solo punto rispetto al Milan, abbiamo le nostre possibilità – dice –. La squadra ha delle certezze fondate sulle vittorie che abbiamo costruito. Dobbiamo recuperare la nostra capacità di giocare e lottare".

Intanto, a recuperare, è stato qualche giocatore. Gli squalificati in Coppa, Asamoah e Lautaro Martinez, i tre fuori lista in Europa (Dalbert, Joao Mario e Gagliardini) e l’acciaccato Brozovic. "Siamo fiduciosi di poterlo utilizzare", conferma Spalletti. Niente da fare per Nainggolan, che non si è mai allenato in gruppo dopo l’ultimo infortunio, per non parlare di Icardi, ieri tornato a farsi vedere su Instagram per una foto con la fascia al braccio.

Il tecnico non arretra ("Non guardo mai indietro, perderei tempo") e si affida a Lautaro Martinez, alla sua capacità «di essere decisivo» e a quella del reparto difensivo di fermare il suo pari ruolo Piatek. Di reparto, senza individualismi, mostrando quella solidità che a lungo ha fatto della retroguardia interista una delle più solide del campionato. Anche se di tempo per rialzarsi ce ne sarebbe ancora, dopo la sosta, è evidente che gli effetti di un’eventuale sconfitta sarebbero complicati da digerire e darebbero ulteriore linfa alle speranze di chi si gioca terzo e quarto posto con Milan e Inter. "Una sconfitta lascerebbe delle scorie, creerebbe dei problemi di gestione. Per questo – prosegue Spalletti – dobbiamo ritrovare compiti e ruoli, anche se dall’ultima partita non c’è stato molto tempo a disposizione". Nessun accenno sul futuro. A un possibile crollo che sarebbe pericoloso in primis per il tecnico. Che lasci a fine stagione è quasi una certezza, ma anticipare i tempi a causa di un ulteriore tracollo sarebbe uno smacco difficile da digerire.