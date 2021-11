Milano, 7 novembre 2021 - Stasera il derby Milan-Inter, ore 20.45, è più di una sfida della 12esima giornata, è momento cruciale per la stagione di entrambe le 'cugine' milanesi. Per il Milan i tre punti sono l'occasione di staccare i nerazzurri a -10, mantenendo la vetta della classifica con il Napoli. Per l'Inter invece è il momento di alzare la voce, e di vincere, per riportarsi in corsa per lo scudetto.

Per il derby della Madonnina Pioli punterà ancora sul 4-2-3-1: Tatarusanu in porta e la difesa con Calabria, Kjaer, Tomori e Ballo-Touré, al posto dello squalificato Theo Hernandez. In mezzo al campo rossonero ci saranno Tonali e Kessié. Davanti Saelemaekers, Diaz e Leao, con unica punta Ibrahimovic.

Simone Inzaghi schiera il 3-5-2 nerazzurro: davanti al portiere Samir Handanovic, si saranno Skriniar, De Vrij e Bastoni. Sulle corsie esterne Darmian e Perisic. A centrocampo il trio composto da Barella, Brozovic e dall’ex rossonero Calhanoglu. L'attacco affidato a Edin Dzeko e Lautaro Martinez.

In tv: diretta su DAZN.

Probabili formazioni

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Tomori, Kjaer, Ballo-Tourè; Tonali, Kessié; Saelemaekers, Diaz, Leao; Ibrahimovic. Allenatore: Pioli.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Brozovic, Barella, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro. Allenatore: Inzaghi.

Arbitro: Doveri di Roma.

