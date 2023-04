Milan, Giroud rinnova fino al 2024: "Sono fiero di far parte di questa famiglia"

Milano, 19 aprile 2023 – Il giorno dopo il pareggio del Maradona valso un approdo in semifinale di Champions League – traguardo che il Milan non raggiungeva da ben 16 anni – Olivier Giroud, l’autore del gol che ha sbloccato la situazione e ha di fatto regalato la qualificazione al turno successivo agli uomini di Pioli, si fa un altro regalo e rinsalda il suo già fortissimo legame con il club rossonero firmando un rinnovo di contratto fino al 30 giugno 2024. L’accordo tra le parti era già stato trovato da settimane sulla base di un contratto annuale da CIRCA 3.5 milioni e oggi, accompagnato dalla famiglia, Giroud si è recato a Casa Milan per mettere nero su bianco la sua firma sull’intesa: “AC Milan – si legge nel breve comunicato diffuso dal club – è lieto di annunciare il prolungamento del contratto di Olivier Giroud. Olivier, al Milan dall'estate 2021, è diventato un importante punto di riferimento al centro dell'attacco rossonero, collezionando 76 presenze e 27 gol”.

Le parole del giocatore

Giroud – che in queste due stagioni è diventato un vero e proprio perno dell’attacco del Milan di Stefano Pioli (è sempre andato in doppia cifra di gol segnati dal 2008 ad oggi) – ha espresso tutta la sua soddisfazione per la permanenza in rossonero attraverso i canali ufficiali del club: “Per me questa è la conferma di far parte della famiglia del Milan. Qui ho ricevuto una bellissima accoglienza. Da quando ho parlato per la prima volta con Maldini, Massara e mister Pioli, il progetto che punta a far tornare grande il Milan mi è subito piaciuto. Sono fiero di tutto quello che ho fatto fino ad ora nel Milan ma voglio fare ancora di più. Sento il profumo di una seconda giovinezza. Sono molto orgoglioso, determinato e voglioso di aiutare la squadra a fare ancora di più Quando ero piccolo per me in Italia c’era solo una squadra. Adesso sono qui a fare belle cose e voglio continuare così”. L’attaccante francese è poi ritornato sulla partita di ieri: “Ieri è stata un’emozione speciale. L’anno scorso la partita con il Napoli è stata determinante per la corsa scudetto e ieri volevo dare il meglio per aiutare la squadra a raggiungere la semifinale. Aspettavo questo gol dopo il rigore sbagliato. Ero un po’ deluso ma non ho mai mollato. Bisogna crederci sempre”. Una curiosità sulla sua maglia numero 9 e sugli obiettivi personali: “Confermo di non essere superstizioso. Per me questo è solo un numero. Un bel numero, che mi piace. Sapevo che avrei potuto fare buone cose per la squadra e adesso voglio continuare così e spero di fare ancora tanti gol con la numero 9. Diventare il capocannoniere del Milan a quasi 37 anni? Non penso che succederà. E’ più importante per me essere qui nei momenti chiave della stagione per aiutare la squadra a vincere e a raggiungere gli obiettivi”. Infine, un pensiero per i tifosi: “Sapevo che a San Siro c’era un’atmosfera molto calda. Sono molto fiero di far parte della famiglia del Milan anche per via del loro sostegno fantastico. Li voglio ringraziare anche per la bella canzone che mi hanno dedicato. Faccio di tutto per poterli sentire cantarla in ogni partita”.