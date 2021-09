Milano, 23 settembre 2021 – Non conosce la parola riposo il Milan di Stefano Pioli: i rossoneri, il giorno dopo il convincente successo ottenuto a spese del Venezia, si sono infatti subito rimessi al lavoro per preparare la sfida di sabato pomeriggio contro lo Spezia. La sorpresa del giorno è stato il ritorno in gruppo di Olivier Giroud che sembra aver smaltito la lombalgia accusata dopo la gara di Champions League contro il Liverpool. Qualora non ci fossero quindi ulteriori intoppi nella rifinitura di domani, il francese tornerebbe nella lista dei convocati di mister Stefano Pioli per la gara contro i liguri, con la possibilità di giocarsi almeno uno spezzone di partita e dare fiato ai compagni che stanno cercando di trascinare l'attacco rossonero in questo momento d'emergenza



La situazione degli altri infortunati



Ancora lavoro personalizzato, invece, per gli altri rossoneri alle prese con alcuni acciacchi: non prenderanno quindi parte alla gara contro lo Spezia – a meno di sorprese – Kjaer, Ibrahimovic, Bakayoko, Calabria, Krunic e Messias. L’obbiettivo del club rossonero è quello di provare a recuperare, in vista del match di Champions League in programma martedì contro l’Atletico Madrid, almeno Kjaer, Calabria e Ibrahimovic mentre per il rientro degli altri infortunati bisognerà presumibilmente attendere fino a dopo la prossima sosta di campionato.

