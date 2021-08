Milano, 15 agosto 2021- Il grande colpo dell'estate rossonera si chiama Olivier Giroud: l'attaccante arrivato dal Chelsea si è messo subito in mostra in questo pre-campionato e gli spunti per il resto della stagione sono davvero buoni. Nell'amichevole del Milan contro il Panathinaikos il francese ha messo a segno una doppietta che ha impreziosito un'altra prestazione di spessore.

Un impatto devastante

Nessuno forse si aspettava una fase di ambientamento così da parte dell'attaccante francese: nonostante i quasi 35 anni di età Giroud in campo sembra un ragazzino e ha impiegato pochissimo per entrare nei meccanismi di Stefano Pioli. In lui il Milan ha trovato un elemento di enorme esperienza e qualità che potrebbe diventare davvero il colpo capace di cambiare il volto dell'intera stagione. I due gol al Panathinaikos ne sono la dimostrazione chiara e lampante e potrebbero essere soltanto l'antipasto di un campionato che si rivela interessante, soprattutto perché per l'esordio contro la Lazio i rossoneri potrebbero ritrovare anche Zlatan Ibrahimovic.

La gioia di Giroud

Anche all'altra parte c'è soddisfazione per il lavoro svolto fino a questo punto. Giroud si diverte a lasciare il segno anche in questa nuova avventura e alla fine dell'amichevole si dimostra determinato e pronto a vincere: "Sono molto felice, come lo ero già dalla scorsa settimana. Questa sera mi sono trovato molto bene: ho fatto due gol ma la prestazione di tutta la squadra è stata ottima. Avremmo potuto fare anche più gol, questo è senz'altro un bene. Stiamo migliorando partita dopo partita, giocando fin dall’inizio col giusto spirito. Spiace per la rete subita, ma c’è soddisfazione".

