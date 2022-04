MIlan-Genoa, Pioli: "Abbiamo giocato con il giusto atteggiamento. Pressione? E' normale"

Milano, 15 aprile 2022 – E’ la vittoria sul Genoa la sorpresa che trova il Milan nel suo uovo di cioccolato. I rossoneri, che hanno risposto al successo dell’Inter sullo Spezia, potranno così godersi una Pasqua da primi della classe in solitaria e potrà godersela anche mister Stefano Pioli che a fine gara, ai microfoni di Dazn, ha elogiato la prestazione dei suoi: “Sapevo ovviamente del risultato dell’Inter ma con la squadra non ne avevamo parlato perché avevamo soltanto l’obiettivo chiaro di fare di tutto per tornare alla vittoria. Siamo lì e vogliamo giocarcela. Per farlo dobbiamo cercare di vincere tutte le partite. Oggi ci siamo riusciti e siamo soddisfatti perché abbiamo fatto una prestazione giusta. Abbiamo avuto il giusto approccio e grande volontà. Rimane importante anche il fatto di aver rischiato davvero poco”. Ancora una volta, infatti, è stato ottimo il lavoro in copertura dei rossoneri: “La squadra sta lavorando tanto. Chiedo molto ai miei giocatori in fase di non possesso ma il calcio è così: se non hai la palla devi correre tanto per recuperarla. Lo stiamo facendo bene e dobbiamo continuare così”.



La pressione e i prossimi impegni





Con il passare delle partite la pressione chiaramente sale: “Sappiamo che la tensione si sente e la pressione sale. Ho detto alla squadra che lo scorso anno la pressione e la tensione erano forse ancora più forti perché non eravamo certi di arrivare tra le prime quattro. Adesso, grazie alle nostre prestazioni, le aspettative sono salite e la pressione c’è ma va tramutata in energia positiva perché lottiamo per qualcosa che due anni fa, quando abbiamo iniziato a lavorare assieme, nessuno si sarebbe immaginato. Spesso sono indeciso sul fatto di alzare o allentare la pressione. Questi ragazzi sono forti e per questo devo pretendere tanto da loro. Manca poco e dobbiamo fare bene. Vogliamo tornare ad essere vincenti. Per molti di noi è la prima volta a questi livelli ma questo percorso ci aiuterà”. Lo sguardo si è poi rivolto ai prossimi impegni dei rossoneri: “Le prossime partite saranno molto complicate come sono state queste e non credo che ci saranno partite facili. Abbiamo perso punti con chi occupa la parte destra della classifica ma siamo in vetta e quindi anche altre lo hanno fatto. Non ci sono calendari facili. Giocare a Roma contro la Lazio non sarà semplice ma daremo tutto per vincere”.

