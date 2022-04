Serie A, Milan-Genoa: probabili formazioni, orari e dove vederla in TV

Milano, 15 aprile 2022 – Tornare al successo dopo le frenate con Bologna e Torino e portare a casa tre punti imporsi nella corsa per la conquista di quello scudetto in cui tutto l’ambiente rossonero crede ancora. Questo è il principale obbiettivo del Milan che questa sera affronterà alle 21 il Genoa nel turno prepasquale di Serie A. Pioli punterà sul collaudatissimo 4-2-3-1 con Maignan tra i pali e la linea difensiva composta da Calabria, Tonori, Kalulu e Theo Hernandez. In mediana rientrerà Bennacer – assente a Torino – e farà coppia con Sandro Tonali mentre sulla trequarti Saelemaekers e Kessié sono favoriti su Messias e Diaz per i due posti al fianco di Leao. Davanti, infine, ci sarà ovviamente Olivier Giroud.

Le scelte di Blessin

Reduce dall’ 1-4 rimediato contro la Lazio, non potrà lasciare per strada punti salvezza, però, neppure il Genoa di Blessin che si affiderà a un 4-2-3-1 speculare a quello di Pioli. Tra i pali Sirigu che sarà protetto da una linea a quattro formata da Hefti, Bani, Ostigard e Vasquez. Il tandem in mediana sarà invece composto da Galdames e Badelj, mentre il terzetto sulla trequarti dovrebbe essere formato da Ekuban, Amiri e Frendrup che supporteranno la punta che dovrebbe essere l’ex rossonero Destro.



Orari e TV: diretta alle 21 su DAZN



Probabili formazioni:



Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandenz; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Kessié, Leao; Giroud.



Genoa (4-2-3-1): Sirigu; Hefti, Østigård, Bani, Vasquez; Galdames, Badelj; Ekuban, Amiri, Frendrup; Destro.

