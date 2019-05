Milano, 28 maggio 2019 - L'esperienza di Gennaro Gattuso sulla panchina del Milan potrebbe essere volta al termine. Dopo la delusione dell'ultima giornata di campionato, con il mancato accesso in Champions League a favore di Inter e Atalanta - il Milan dovrà accontentarsi dell'Europa League -, è tempo di cambiamenti a Milanello: si vocifera ormai da settimane sul possibile addio di Leonardo, direttore generale dell'Area tecnica, le cui dimissioni dovrebbero arrivare ufficialmente in giornata. E, sempre oggi, non si esclude possa essere anche il giorno del divorzio ufficiale tra Gattuso e il Milan.



La decisione sarebbe maturata in serata, dopo un incontro avvenuto tra il centrocampista campione del mondo nel 2006 e l'amministratore delegato rossonero Ivan Gazidis: per i comunicati ufficiali, resta quindi da attendere i prossimi sviluppi. Alla base del divorzio, che si consuma in un'atmosfera definita "armoniosa" da una fonte del club, ci sarebbe una diversa veduta strategica tra Gattuso e Gazidis: il primo vorrebbe inserire qualche giocatore di esperienza per fare il salto di qualità, l'ad invece vuole proseguire sulla linea verde voluta dal fondo Elliott, ovvero comprare giovani e valorizzarli. Gattuso aveva ancora due anni di contratto, rinnovato con la proprietà cinese: per sostituirlo si fanno i nomi di Jardim, Giampaolo, Simone Inzaghi, Di Francesco e Gasperini, con la suggestione Allegri. Il tecnico calabrese, invece, piace a Sampdoria, Monaco e Newcastle.

