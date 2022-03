Serie A, Milan-Empoli: probabili formazioni, orario tv e dove vederla

Milano, 11 marzo 2022 – Importante esame di maturità per il Milan che domani sera alle 20.45 (diretta su DAZN) ospiterà l’Empoli in uno dei tre anticipi del 29°turno di Serie A, con l’obbiettivo di conquistare tre punti pesanti per la corsa scudetto. Mister Stefano Pioli dovrebbe schierare di fatto lo stesso undici che una settimana fa ha sbancato il Maradona, con la sola esclusione dello squalificato Theo Hernandez: tra i pali ci sarà Maignan che avrà davanti a sé la linea difensiva composta da Calabria, Kalulu, Tomori e Florenzi che sostituirà appunto il francese. In mediana dovrebbero agire invece Bennacer e Tonali mentre il trio formato da Messias, Kessié e Leao sarà sulla trequarti alle spalle della punta Giroud.

Le scelte di Andreazzoli

Il tecnico dei toscani Andreazzoli dovrebbe invece optare per un 4-3-2-1 per il suo Empoli. A presidiare la porta toscana ci sarà Vicario che avrà davanti a sé un pacchetto arretrato formato da Stojanovic, Tonelli, Ruperto e Parisi. Zurkowski, Arslan e Bandinelli sarà invece il trio di centrocampo, mentre sulla trequarti Bajrami e Henderson agiranno da rifinitori dietro la punta Pinamonti.

Orario tv

Diretta domani alle 20.45 su DAZN

Probabili formazioni

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Florenzi; Bennacer, Kessié; Messias, Brahim Diaz, Leao; Giroud.



Empoli (4-3-2-1): Vicario; Stojanovic, Tonelli, Luperto, Parisi; Zurkowski, Asllani, Bandinelli; Bajrami, Henderson; Pinamonti.