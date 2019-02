Milano, 22 febbraio 2019 - E' Milan-Empoli l'antipasto della 25esima giornata di Serie A. Stasera a San Siro, ore 20.30, i rossoneri sono i fase positiva e vorranno confermare quanto fatto vedere a Bergamo con il successo per 1-3 sull'Atalanta, e così blindare il quarto posto, con la Roma a solo un punto. Gattuso sa che il suo Milan ha una serie delicatissima di 3 partite in 8 giorni: stasera Milan-Empoli, con il fiato sul collo dei giallorossi, la semifinale di coppa Italia dell'Olimpico con la Lazio e Milan-Sassuolo nella stessa giornata in cui a Roma si disputerà il derby. "Da parte mia c'è grande preoccupazione, l'Empoli ha cambiato modulo tattico, abbina qualità tecniche ad una fase difensiva molto interessanti, partite facili in questo campionato non esistono, la crescita deve venire da questo tipo di partite. Spero che la gara non venga sottovalutata, sarà una partita molto molto difficile per noi". Ringhio deve rinunciare allo squalificato Suso. Al suo posto giocherà Castillejo, assieme a Piatek e Calhanoglu.

L'Empoli di Beppe Iachini è quart'ultimo e dovrà affrontare la squadra più in forma del campionato di Serie A. Il tecnico azzurro ha parlato in conferenza alla vigilia della sfida: "Il Milan è una squadra forte e organizzata. Sarà una prova importante sotto il punto di vista della personalità, rispettiamo il Milan ma non possiamo essere solo passivi. Dovremmo esser bravi ad andare a fare anche le nostre cose, portando sul campo quello che facciamo in settimana in allenamento senza sbagliare niente. È una frase fatta, ma servirà una gara perfetta. Loro stanno bene, sia fisicamente sia mentalmente". Ma anche i toscani sono reduci da un successo, il 3-0 al Sassuolo, e Iachini non è stupito: "Domenica è arrivata la vittoria, ma a dir la verità c'eravamo andati vicino anche nelle ultime partite. C'erano stati dati positivi, anche nelle altre gare, abbiamo dimostrato di renderci pericolosi con più soluzioni e tutto ciò vuol dire che stiamo crescendo sotto ogni aspetto. I ragazzi meritavano di tornare al successo, ripensando a tante situazioni dove non abbiamo fatto risultato".

La sfida di San Siro sarà trasmessa in diretta tv esclusiva da Sky Sport Serie A e Sky Calcio 2.

Milan-Empoli, segui la diretta dalle ore 20.30

Formazioni ufficiali

Milan (4-3-3): Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Bakayoko, Paquetà; Castillejo, Piatek, Calhanoglu. Allenatore: Gattuso.

Empoli (3-5-2): Dragowski; Veseli, Silvestre, Dell'Orco; Di Lorenzo, Acquah, Bennacer, Krunic, Pasqual; Farias, Caputo. Allenatore: Iachini.

Arbitro: Giacomelli di Trieste.



Tre gare e nove punti per l’allungo Champions. Torna in campo stasera il Milan, che a San Siro riceve l’Empoli (ore 20.30) con la consapevolezza che tre vittorie tra stasera e le due successive gare con Sassuolo e Chievo permetterebbe ai rossoneri di presentarsi al derby del 17 marzo contro l’Inter in una posizione di forza: "Da parte mia c’è grande preoccupazione - ammonisce Gattuso -, partite facili in questo campionato non esistono. Spero che la gara non venga sottovalutata".

Preoccupazione, dunque; ma anche voglia di mantenere l’asticella alta contro avversari sulla carta piu deboli: "Il bivio è dare continuità a quello che stiamo facendo, è lo step che dobbiamo superare" ha proseguito l’allenatore calabrese, chiamando ancora una volta la squadra a seguirlo e compiere un ulteriore passo in avanti. Perché all’andata, con Cagliari, Atalanta ed Empoli, arrivarono solo tre pari, ai quali seguirono due vittorie contro Sassuolo e Chievo. Questa volta il copione dovrà essere diverso, perché l’occasione è troppo ghiotta per lasciarsela scappare: "La squadra è giovane, può crescere ancora tantissimo - precisa ancora Gattuso - Higuain? Quello di oggi è il Milan di tutti". La squadra è pressoché fatta, con l’unico avvicendamento tra lo squalificato Suso e Castillejo. Rientrato Strinic tra i convocati, per Zapata bisognerà aspettare ancora una settimana. Anche se a tenere banco, persino in un momento positivo come questo, è sempre il quesito legato al suo futuro sulla panchina del Milan: "Oggi viviamo in un calcio diverso, non si può programmare nulla - precisa ancora il tecnico rossonero - con Leo e Paolo siamo in buone mani, hanno dimostrato come si muovono sul mercato, hanno preso due giocatori importantissimi come Piatek e Paquetà. Le discussioni ogni tanto ci stanno, si discute in famiglia, figurati se non si può discutere nel lavoro".