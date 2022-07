Milan e Bruges, nuovo incontro per De Ketelaere: fumata grigia

Milano, 26 luglio 2022 - La fumata è ancora grigia. Mentre il Milan si trovava a Villach, in Austria, dove nel tardo pomeriggio affronterà in amichevole gli austriaci del Wolfsberger con l'obbiettivo di riscattare il ko di pochi giorni fa contro lo ZTE, Maldini e Massara sono partiti da Milano alla volta di Lugano dove, secondo Sky Sport, verso l’ora di pranzo hanno incontrato la dirigenza del Bruges per cercare un accordo definitivo per portare il giovane talento belga in rossonero. Il punto d’incontro non è però ancora stato trovato perché Milan e Bruges restano fermi sulle rispettive posizioni: i rossoneri, infatti, continuano a mettere sul piatto 32-33 milioni di euro bonus compresi, mentre i il Bruges ne chiede non meno di 35.

Viva la pista Ziyech, Daniel Maldini in prestito allo Spezia

Nonostante permanga questa minima forbice di distanza tra domanda e offerta, però, il Milan non sembrerebbe ancora intenzionato ad abbandonare il tavolo delle negoziazioni, perché crede fortemente nel potenziale del trequartista classe 2001 che, a sua volta, vuole a tutti i costi vestire la casacca rossonera, tanto da non essere stato chiamato in causa sia in supercoppa belga sia alla prima di campionato. I prossimi giorni – se non addirittura le prossime ore – saranno decisivi per capire che indirizzo definitivo prenderà la trattativa, ma nel frattempo il Milan tiene vive anche altre possibili piste, a cominciare da quella che conduce ad Hakim Ziyech del Chelsea: secondo i media inglesi, infatti, i contatti tra rossoneri e “Blues” starebbero proseguendo e il marocchino con anche cittadinanza olandese spingerebbe per lasciare Londra e sposare la causa rossonera. Le parti starebbero già ragionando sulla formula del trasferimento più conveniente per tutto. Sul fronte delle uscite, invece, c’è da registrare la partenza del giovane Daniel Maldini che andrà allo Spezia in prestito per accumulare minuti ed esperienza. Il giocatore ha giò salutato Pioli e i compagni e nelle prossime ore si unirà ai liguri.

