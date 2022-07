Milan, "all in" su De Ketelaere

Milano, 12 luglio 2022 – Il Milan fa “all in” su Charles De Ketelaere. Il club rossonero ha infatti deciso di accelerare per assicurarsi le prestazioni del trequartista belga e regalare un rinforzo di assoluta qualità a mister Stefano Pioli. In queste ore il club di via Aldo Rossi ha ritoccato verso l’alto l’offerta al Bruges: i rossoneri hanno infatti deciso di mettere sul piatto una cifra che, bonus compresi, supera i 30 milioni ma anche di offrire al Bruges la possibilità di inserire nell'affare almeno una contropartita tecnica (si fanno i nomi di Jungdal e Roback). Ora non resta che attendere la risposta del club belga ma la sensazione è che la “fumata rossonera” sia sempre più vicina. I prossimi giorni potrebbero infatti essere quelli decisivi per l’approdo a Milanello del talento classe 2001. Anche l’interesse di alcuni club inglesi – con in testa il, Leeds – sembra infatti essersi raffreddato e ora non resta che aspettare che Milan e Bruges trovino la definitiva quadratura del cerchio.



Le partenze



In casa Milan si fanno però i conti anche con alcune partenze. Alessio Romagnoli, che nelle ultime stagioni ha indossato la fascia di capitano dei rossoneri, è infatti a un passo dalla Lazio: il giocatore classe 1995 è già arrivato nella capitale e ha svolto le visite mediche di rito prima di legarsi ai biancocelesti con un contratto pluriennale da quasi 4 milioni a stagione. Al passo d’addio anche Samu Castillejo che ha lasciato l’Italia per fare ritorno in Spagna dove tornerà a giocare, nel Valencia di Rino Gattuso.