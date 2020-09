Milano, 21 settembre 2020 – La sfida di San Siro tra Milan e Bologna, in programma questa sera alle 20.45 (match in diretta televisiva su Sky Sport) è il posticipo della prima giornata del campionato di Serie A di calcio.

Qui Milan. Mister Stefano Pioli, che punterà sul collaudato 4-2-3-1, ritroverà Ante Rebic – assente per squalifica in Europa League – ma in difesa avrà ancora una volta le rotazioni ridotte all’osso per le indisponibilità di Romagnoli e Musacchio. Per questo il pacchetto arretrato rossonero sarà composto da Calabria, Kjaer, Gabbia e Theo Hernandez. Inamovibili i due mediani Kessie e Bennacer che si accomoderanno dietro al terzetto di trequartisti composto con tutta probabilità dal già citato Rebic, Calhanoglu e Castillejo, favorito su Saelemaekers. Davanti, infine, ci sarà come al solito il totem Zlatan Ibrahimovic



Qui Bologna. L'ex rossonero Sinisa Mihajlovic risponderà con uno speculare 4-2-3-1, lanciando subito nella mischia del pacchetto arretrato - davanti a Skorupski - il neoarrivato De Silvestri, che dovrebbe fare reparto assieme a Tomiyasu, Danilo e Dijks. Schouten e Dominguez dovrebbero invece agire in mezzo al campo, alle spalle di Orsolini, Soriano e Barrow che fungeranno da supporto all’unica punta che, a meno di sorprese dell’ultimo minuto, sarà Rodrigo Palacio.



Orario e TV: alle 20.45 diretta su Sky Sport



Probabili formazioni:

Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Gabbia, Hernandez; Kessié, Bennacer; Castillejo, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Tomiyasu, Danilo, Dijks; Dominguez, Schouten; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio.

Segui la diretta dalle 20.45