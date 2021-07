Milano, 11 luglio 2021 – Entra nel vivo il mercato del Milan che dopo il riscatto di Tonali e il rinnovo di Calabria si è messo alla ricerca di un terzino sinistro che possa dare man forte a Theo Hernandez: sfumato Junior Firpo, finito al Leeds, i rossoneri hanno continuato a lavorare sottotraccia e ora, come rivelato da RMC Sport, sono pronti ad affondare il colpo per portare a Milanello Fodé Ballo-Touré, franco-senegalese classe 1997 attualmente in forza al Monaco. La trattativa con il club monegasco è partita in maniera piuttosto spedita e le parti sembrerebbero abbastanza vicine a un accordo per una cifra non lontana dai 9 milioni di euro, che potrebbe essere ratificato già in settimana. Ballo-Toure è cresciuto nelle file del Paris-Saint Germain, club lasciato nel 2017 per passare al Lille dove è stato compagno di squadra dell’attuale portiere rossonero Mike Maignan. Nel 2019, poi, il passaggio al Monaco con il quale ha messo in mostra le sue qualità in entrambe le fasi di gioco anche nell’ultima stagione

Isco suggestione per la trequarti

Tra le priorità di mercato del Milan c’è però anche quella di trovare un trequartista per colmare il vuoto lasciato da Calhanoglu e il nome che si è fatto largo in questi ultimi giorni è quello di Isco del Real Madrid: il ventinovenne trequartista spagnolo andrà in scadenza di contratto tra un anno e per questo il costo del suo cartellino non sembra eccessivo (circa 18 milioni), ma a frenare l’operazione è l’ingaggio piuttosto elevato del giocatore circa 9 milioni. Per questo piste come Marcel Sabitzer del Lipsia e Hakim Ziyech del Chelsea. Tramontata, invece, la pista Tadic che sembra destinato alla permanenza all'Ajax.