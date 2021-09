Milano, 10 settembre 2021- Dopo due anni Tiemoue Bakayoko ha finalmente riabbracciato il Milan: l'ex Chelsea ha trascorso l'ultima stagione in prestito al Napoli, seguendo Rino Gattuso che lo aveva già allenato in rossonero. E domenica a San Siro tornerà a vestire quei colori a due anni di distanza, tra gli applausi del pubblico che aveva chiesto a gran voce il suo ritorno.

Il cerchio che si chiude

L'amore di Bakayoko per il Milan non è stato mai nascosto. Con i rossoneri il centrocampista ha vissuto la stagione migliore della sua carriera, diventando un elemento imprescindibile per tutta la squadra. Neanche l'ottima annata in Italia è servita a convincere il Chelsea a puntare su di lui e per questo il giocatore, dopo un anno al Monaco, aveva deciso di ritornare in Serie A, questa volta a Napoli, tentato dalla presenza di Gattuso. L'allenatore è stato fondamentale per la sua carriera, ma in azzurro non è riuscito a incidere. Per questo dopo due anni ha deciso di riabbracciare il progetto Milan e domenica contro la Lazio ci sarà il suo secondo esordio.

I numeri di Bakayoko

L'ultima volta che il centrocampista è sceso in campo con la maglia del Milan risale al 19 maggio 2019, nella partita vinta dai rossoneri per 2-0 contro il Frosinone. Sono passati due anni da allora e tante cose sono cambiate, a partire dall'allenatore in panchina, ma Bakayoko è pronto al grande ritorno. All'epoca i rossoneri non esercitarono in diritto di riscatto, ma il destino del giocatore è stato comunque quello di ritornare in rossonero: con il Diavolo in Serie A ha giocato 31 partite, quasi tutte partendo come titolare, e ha messo a segno un gol e un assist. La sua presenza è stata una costante fondamentale per il Milan che si augura di vederlo presto ad alti livelli anche in questa seconda esperienza.

