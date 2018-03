Milano, 8 marzo 2018 - Dopo il successo della Juventus in Champions, scendono in campo le italiane di Europa League, impegnate oggi nelle gare di andata degli ottavi. Si parte con Milan-Arsenal (ore 19), la partita di punta del calendario odierno (impossibile non ricordare la precedente doppia sfida di Champions League della stagione 2011/2012, che vide i rossoneri passare il turno dopo due partite spettacolari). Alle 21.05 fischio di inizio all'Olimpico: eliminato lo Steaua Bucarest, la Lazio affronta gli ucraini della Dinamo Kiev, che ai sedicesimi hanno avuto la meglio, non senza fatica, sull'Aek Atene. Di seguito le indicazioni su dove vedere i match in tv e le probabili formazioni.

Milan (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Bonucci, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Biglia, Bonaventura; Suso, Cutrone, Calhanoglu. Allenatore: Gattuso

Arsenal (4-3-2-1): Ospina; Chambers, Koscielny, Mustafi, Kolasinac; Ramsey, Xhaka, Wilshere; Ozil, Mkhitaryan; Welbeck. Allenatore: Wenger

In tv: 19, SkySport1

Arbitro: Turpin (Francia)

IL PUNTO - di GIULIO MOLA

Non ci sarà la musichetta della Champions ad accompagnare l’ingresso in campo dei 22 giocatori, ma dalle 19 a San Siro sarà come rievocare alcuni match del passato, di quelli che ti mettono brividi e adrenalina addosso. C’è Milan-Arsenal, l’Europa League entra nel vivo con l’andata degli ottavi, l’asticella si alza per i rossoneri. Una partita che sembra fatta apposta per risvegliare ambizioni abituali un lustro fa e capire a che livello sono arrivati Bonucci e soci. Vero, i ‘Gunners’ non sono nel periodo migliore (quattro sconfitte di fila), anche un ‘monumento’ come Arsene Wenger è stato messo in discussione dai tifosi, ma c’è curiosità proprio per il confronto a distanza fra panchine: «Oggi in confronto a Wenger sono un allenatore dei Pulcini – sorride Gattuso –. Non è una sfida tra me e lui, altrimenti non ci sarebbe partita» («Potrei chiedere io dei consigli a Gattuso», la simpatica replica del francese). Ringhio cerca invece di trasmettere tranquillità al gruppo: «Una partita come questa tutti sognano di giocarla ma in pochi ci riescono», dice Gattuso, che dell’Arsenal ha un pessimo ricordo che risale a dieci anni fa.

Ma oggi è un’altra storia: gli inglesi, senza Lacazette e Aubameyang fanno meno paura, giocano con poca intensità e hanno una difesa colabrodo («Ci sarà tanto da lottare», avverte Wenger). Il Milan, da parte sua, si presenta con un bel biglietto da visita: tredici risultati utili consecutivi, squadra imbattuta nel 2018 e uno stadio pronto a trascinarla. In campo gli stessi che avrebbero dovuto giocare il derby (appena 18 convocati, solo un difensore in panchina). «Non dobbiamo spaventarci dei 70mila che avranno gli occhi su di noi ma giocare come sappiamo – avverte l’allenatore –. La preoccupazione è come non far segnare l’Arsenal, di notte sogno Özil. Dobbiamo essere bravi a farli correre quando abbiamo la palla, perché a loro correre non piace». Però bisognerà far gol, ci proveranno soprattutto Cutrone e Suso. Per regalare una notte da sogno ai tifosi.

LAZIO-DINAMO KIEV - «Dobbiamo eliminare le scorie dei ko con Milan e Juve e ripartire dalle certezze». Così il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi, alla vigilia degli ottavi di Europa League contro la Dinamo Kiev.

Probabili formazioni

Lazio (3-5-2): Strakosha; Bastos, Luiz F., Wallace; Basta, Milinkovic, Leiva, L. Alberto, Lukaku; Felipe Anderson, Immobile. All.: Inzaghi

Dinamo Kiev (4-3-3): Boyko; Moroziuk, Khacheridi, Kadar, Kedziora; Garmash, Shepelev, Buyalsky; Gonzalez, Moraes, Tzygankov. All.: Chackevic.

Arbitro: Kruzliak (Svk)

In tv: ore 21.05, TV8 e Sky Sport 1

LE ALTRE PARTITE - Alle 19: Dortmund-Salisburgo, Cska Mosca-Lione, Atletico Madrid-Lokomotiv Mosca. Alle 21.05: Sporting Lisbona-Plzen, Marsiglia-Athletic Bilbao, Lipsia-Zenit