Roma, 10 gennaio 2022- Il Milan non si muove soltanto alla ricerca di un difensore: nella giornata di oggi a Casa Milan c'è stato un incontro con il procuratore di Pietro Pellegri per parlare del futuro del giovane attaccante, fin qui non centrale nel progetto di Pioli. L'idea dei rossoneri è quella di trattare con il Monaco per anticipare il riscatto e cedere in prestito il giocatore, così da consentirgli di giocare con continuità prima di fare ritorno alla casa base e progettare il futuro.

Anche in uscita il Milan continua a piazzare colpi. Questo pomeriggio è stato ufficializzato il trasferimento a titolo definitivo di Andrea Conti alla Sampdoria. Le operazioni in uscita riguardano anche due grandi giocatori del nostro campionato. Il primo è Milinkovic-Savic che con la maglia della Lazio sta vivendo una delle sue migliori stagioni in carriera. Il centrocampista è sempre stato nel mirino delle big ma questa volta il Manchester United sembra fare sul serio, anche se i biancocelesti non tratteranno per meno di 80 milioni di euro. Su Milenkovic invece è piombato l'Atletico Madrid: il difensore andrà in scadenza con la Fiorentina nel 2023 e non ha intenzione di rinnovare, quindi il trasferimento in Spagna sembra non essere un'ipotesi impossibile.

Sondano il mercato anche le due romane: la Roma attende l'arrivo di Sergio Oliveira che domani dovrebbe approdare nella capitale per sostenere le visite mediche. Per lui si parla di un prestito oneroso da 1.5 milioni con diritto di riscatto fissato a 13.5 milioni di euro. La Lazio invece vuole rinforzare la sua difesa, una delle più bucate in campionato negli ultimi mesi. L'obiettivo principale è Casale, difensore in forza al Verona che però potrebbe arrivare la prossima estate.