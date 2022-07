Mercato Serie A: il Psg abbandona Scamacca. Petagna vicino al Monza

Bologna, 15 luglio 2022 - Il Paris Saint-Germain ha mollato la presa per Gianluca Scamacca. Il club parigino ha deciso di virare con decisione su Hugo Ekitike, che si trasferirà nella capitale francese dal Reims. I campioni in carica hanno, dunque, trovato il loro centravanti per la prossima stagione. Il Sassuolo ora attende, per capire se il West Ham potrà avvicinarsi ai circa 40 milioni di euro richiesti per la punta azzurra, la quale non è escluso che possa restare un'altra stagione a Reggio Emilia.

Napoli, le alternative a Min-jae. Petagna, c'è il Monza

Il Napoli osserva con attenzione il mercato dei difensori centrali in giro per l'Europa. Kim Min-jae è il favorito dei partenopei, ma nella lista ci sono anche Diallo del Psg, Acerbi in uscita dalla Lazio e Pape Cissé dell'Olympiacos. Il Monza, intanto, ha ottenuto il sì di Petagna per il trasferimento. Ora resta da trovare l'accordo tra le società, con i brianzoli che hanno proposto un prestito da 5 milioni di euro e fissato il prezzo del riscatto a 10. Difficile, invece, vedere in Serie A Denayer, che potrebbe tornare al Galatasaray.

Le altre trattative

In casa Fiorentina si proverà a trattenere Milenkovic, ambito da tutte le big di Serie A. Presto arriverà la proposta di rinnovo triennale, con il centrale che prima vuole aspettare i movimenti degli altri club. I viola saluteranno presto Pulgar, che potrebbe andare al Flamengo. La Lazio prenderà Provedel come secondo portiere, ma prima lo Spezia dovrà trovare un sostituto. Ilic piace ai biancocelesti, che lo hanno opzionato in caso di cessione di Luis Alberto. La Cremonese accoglie Ghiglione dal Genoa.



