Mercato Serie A: Pjanic, tante offerte in Italia

Bologna, 2 agosto 2022 - Miralem Pjanic potrebbe presto tornare in Serie A. Il centrocampista, trasferitosi al Barcellona due anni fa, potrebbe lasciare la Catalogna per rientrare in Italia. Il feeling con il Barça non è mai sbocciato al 100% e le offerte nel nostro campionato per il bosniaco non mancano. Oltre ad un eventuale ritorno di fiamma della Vecchia Signora, alla lista dei club interessati si sarebbero aggiunte Milan, Napoli e Fiorentina. I blaugrana cercherebbero una cessione a titolo definitivo per rimpinguare le casse del club.

Juve, Rugani può salutare. Roma su Bailly



Cherubini lavora sul mercato in uscita. Daniele Rugani può partire e su di lui c'è il Galatasaray: la destinazione piace al giocatore e i bianconeri, in caso di cessione, piomberebbero su Milenkovic della Fiorentina. Riguardo il mercato dei centrali, la Roma resta su Eric Bailly del Manchester United. L'affare è complesso per le cifre e per la concorrenza del Siviglia, che ha aumentato il pressing sui Red Devils. Tiago Pinto, dunque, si guarda attorno per trovare delle alternative: Marcos Senesi del Feyenoord, Japhet Tanganga del Tottenham (sul quale c'è anche il Milan) e lo svincolato Dan-Axel Zagadou.

Le altre trattative



Charles De Ketelaere ha firmato con il Milan. Carney Chukwuemeka, obiettivo dei rossoneri, diventerà presto un nuovo giocatore del Chelsea, come annunciato dall'Aston Villa. La Sampdoria, una volta ceduto Damsgaard, potrebbe affondare per Villar della Roma. La Lazio cerca un eventuale sostituto di Milinkovic-Savic nei nomi di Zielinski, Luka Sucic del Salisburgo e Ivan Ilic del Verona. Il Torino ha messo Meret come prima scelta per i propri pali. Giulio Maggiore va verso il Sassuolo, che potrebbe scambiarlo alla pari con Defrel o con Abdou Harroui, con l'aggiunta di un milione di euro di conguaglio. La Cremonese è in fase avanzata con il Rapid Vienna per acquistare Emanuel Aiwu, difensore centrale.



