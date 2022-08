Mercato Serie A: Torino scatenato. Roma a oltranza per Wijnaldum

Bologna, 1 agosto 2022 - Il mercato del Torino si è acceso improvvisamente. Dopo la cessione di Gleison Bremer alla Juventus e il litigio tra Vagnati e Juric, i granata hanno messo la quarta e stanno per chiudere un altro colpo in entrata. Emirhan Ilkhan è pronto ad approdare in Italia dal Besiktas per la cifra di 4,5 milioni di euro e una percentuale di rivendita del 20%. A centrocampo c'è anche posto per Praet, con il Leicester che darà una risposta definitiva questa settimana: il Toro ha offerto 8 milioni, gli inglesi ne chiedono 10. Cairo ha messo sul piatto anche 8,5 milioni per Orsolini, ma il Bologna ne chiede almeno 15 per lasciare partire l'esterno.

Roma, Wijnaldum ad oltranza



La trattativa tra la Roma e il Paris Saint-Germain per Georgino Wijnaldum sembrava ormai conclusa, ma per il momento l'intesa definitiva ancora non è stata trovata. I francesi vorrebbero un prestito con obbligo di riscatto, mentre dalle parti di Trigoria si parla di un prestito con diritto. Le consultazioni andranno avanti e l'ottimismo, per ora, rimane. Il Tottenham, intanto, si è fatto sentire per Nicolò Zaniolo, per il quale servirà comunque un'offerta importante. In uscita, Carles Perez è ad un passo dal Celta Vigo, ma i giallorossi insistono per un prestito con obbligo di riscatto, al momento non accettato dagli spagnoli.

Le altre trattative



Arthur ha detto sì al Valencia. Gli spagnoli, però, dovranno accontentare la Juventus e pagare più del 20% dell'ingaggio del giocatore; inoltre, dovranno prima cedere uno tra Marcos André e Maxi Gomez. Sanchez ha raggiunto l'accordo con l'Inter per la risoluzione del contratto ed è vicino al Marsiglia. La Lazio ha ufficializzato Matias Vecino, che era svincolato, e cerca un'opzione per la fascia sinistra: il preferito è Emerson Palmieri del Chelsea, sullo sfondo resta Destiny Udogie, per il quale l'Udinese ha richieste esose. Il Bologna tratta per Shomurodov e domani ci sarà un nuovo summit con la Roma. Hellas Verona e Cremonese sono su Cenk Ozcakar del Lione, che sceglierà la sua destinazione questa settimana. Gli scaligeri devono risolvere il problema Simeone: oltre al Napoli, sulla punta c'è anche il Borussia Dortmund. La Sampdoria potrebbe accettare l'offerta del Brentford per Damsgaard, arrivata a 20 milioni di euro; ufficiale, intanto, la firma di Djuricic.



