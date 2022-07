Mercato Serie A: Lazio, Zielinski alternativa a Milinkovic. Juve, Muriel vale 15 milioni

Articolo : Milan, ore calde per De Ketelaere che si decurta lo stipendio per i rossoneri

Bologna, 28 luglio 2022 - La Lazio dovrà difendersi dall'assalto del Manchester United, intenzionato ad acquistare Sergej Milinkovic-Savic. L'agente del centrocampista dovrebbe recapitare, durante il mese di agosto, un'offerta di circa 50 milioni di euro sulla scrivania del presidente Lotito. Il numero uno biancoceleste potrebbe declinare tale cifra, poiché più volte è stato ribadito il valore del serbo, che equivale a 70 milioni. In caso di addio, però, l'obiettivo di mercato diventerebbe Zielinski, che piace al West Ham. Nel frattempo la Lazio chiuderà per Vecino dopo il week-end e cercherà di portare a Roma Emerson Palmieri, sempre in uscita dal Chelsea.

Juve, il prezzo di Muriel



La Juventus dovrà sborsare circa 15 milioni di euro, se vorrà acquistare Luis Muriel come vice-Vlahovic. Questa è la cifra indicata dall'Atalanta, che allo stesso prezzo comprerà Ademola Lookman dal Lipsia. Klopp, nel frattempo, ha dichiarato l'importanza di Firmino per il Liverpool, altro giocatore accostato alla Vecchia Signora negli ultimi giorni. I bianconeri, inoltre, potrebbero lasciare andare Rabiot: nonostante gli ultimi rumors vedessero il francese come incedibile, a causa dell'infortunio di Pogba, l'interessamento del Monaco potrebbe cambiare le carte in tavola.

Le altre trattative



De Ketelaere potrebbe decurtarsi parte dell'ingaggio per venire incontro alle esigenze del Milan e Bruges. Domani Kovalenko svolgerà le visite mediche con lo Spezia, dove approderà nuovamente in prestito. Fumata grigia per Piatek alla Salernitana, col polacco che ha chiesto tempo per riflettere. Il Bologna ha preso Lucca dal Pisa, in prestito con obbligo di riscatto fissato a 8 milioni. La Cremonese ha trovato in Okereke, ex del Venezia, il suo nuovo attaccante.



