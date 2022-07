Mercato Serie A: Juve, rebus a centrocampo. United su Milinkovic-Savic

Bologna, 27 luglio 2022 - L'infortunio di Paul Pogba potrebbe aver modificato i piani di mercato della Juventus. L'infortunio al menisco costringerà il francese ad operarsi e stare ai box per circa due mesi; a queste condizioni, la Vecchia Signora non si può più permettere di cedere Adrien Rabiot o Weston McKennie. Il primo si trovava sul mercato, ma ora partirà solo di fronte ad un'offerta irrinunciabile o ad uno scambio con il Paris Saint-Germain per Paredes, al momento improbabile; lo statunitense, invece, era corteggiato dal Tottenham e Allegri ha esplicitamente chiesto alla dirigenza di considerarlo incedibile. Chi può partire è Arthur: il Valencia di Gattuso lo vorrebbe in prestito, con parte dell'ingaggio pagata dai bianconeri. Cherubini si guarda attorno anche per trovare il vice-Vlahovic: un ritorno di Morata resta complicato, Werner ha un ingaggio troppo elevato e Martial è un vecchio pallino. A spuntarla, alla fine, potrebbe essere Firmino.

Inter, resta Skriniar? Milan, rilancio De Ketelaere

L'Inter non ha alcuna novità su Milan Skriniar. La trattativa con il Psg si è arenata completamente, con Marotta che chiede 70 milioni di euro e non farà sconti. A queste condizioni, i parigini faranno dietrofront e il difensore potrebbe rinnovare fino al 2027, sulla base di un ingaggio da 5 milioni di euro più bonus. Nell'altra sponda di Milano, quella rossonera, prosegue la telenovela Charles De Ketelaere. Maldini ha rilanciato per l'ennesima volta: 31 milioni più 4 di bonus al Bruges, che sembra intenzionato ad accettare. La fumata bianca, a questo punto, potrebbe davvero essere dietro l'angolo.

Le altre trattative

Il Manchester United monitora Milinkovic-Savic. La Lazio chiede sempre 70 milioni di euro, la stampa inglese è certa che i Red Devils ne vogliano offrire 50; l'affondo potrebbe arrivare ad agosto. Il Napoli sonda il campo per trovare un portiere: Keylor Navas è troppo oneroso, dall'alto del suo stipendio da 7 milioni, mentre Kepa potrebbe scegliere di decurtarsi parte dell'ingaggio pur di rilanciarsi lontano da Londra. La Fiorentina cerca di risolvere la situazione legata a Kokorin, ai margini della squadra. Il russo chiede 3,6 milioni per la buonuscita, corrispondenti al suo salario da qui alla scadenza del contratto, prevista nel 2024. Il Bologna ha accettato la seconda offerta del Rennes per Theate, di oltre 20 milioni di euro. I rossoblù, inoltre, tentano il sorpasso sul Sassuolo nella corsa a Lorenzo Lucca del Pisa, richiesto con la formula del prestito con diritto di riscatto. Lo Spezia è a caccia di una punta: il preferito è Pavoletti del Cagliari, Kouamé è l'alternativa.



Leggi anche: Barcellona, tutto fatto per Koundé