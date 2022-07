Mercato Serie A: Hysaj verso il Valencia. Al Milan piace Frattesi

Bologna, 22 luglio 2022 - Oltre ai colpi in entrata ci sono anche le uscite da definite, soprattutto in casa Lazio. Oltre a Luis Alberto e Milinkovic-Savic c'è anche la situazione di Hysaj da definire, soprattutto perché Maurizio Sarri continua ad avere nel mirino Emerson Palmieri. Il Milan cerca nuovi rinforzi a centrocampo, dove piace Frattesi, mentre la Fiorentina potrebbe privarsi di Milenkovic che è ancora nel mirino dell'Inter.



Le trattative odierne



Il Milan continua a essere molto attivo sul mercato. L'ultima idea in casa rossonera è Davide Frattesi, corteggiato dalla Roma che però non è ancora riuscita a convincere il Sassuolo. I Campioni d'Italia si sono fatti avanti con insistenza e per abbassare il prezzo del centrocampista sono pronti a inserire nella trattativa il cartellino di Tommaso Pobega. La Lazio invece si muove su due forti: per le uscite in pole c'è il trasferimento di Hysaj verso il Valencia sulla base di 5 milioni di euro, più un quadriennale per il giocatore a 2 milioni a stagione. Per il mercato in entrata invece l'ultimo nome sulla lista è quello di Udogie, anche se Sarri continua a preferire Emerson Palmieri per la corsia di sinistra. Resta intricata anche la situazione difensiva dell'Inter che potrebbe rinnovare il contratto di Skriniar. Il preferito di Simone Inzaghi è Milenkovic: la Fiorentina ha fatto sapere che il giocatore è valutato circa 15 milioni di euro e per Marotta potrebbe essere un'ottima alternativa a Bremer che è rimasto a Torino, cambiando però casacca e beffando i nerazzurri che lo corteggiavano da tempo.



