Mercato Serie A: Napoli, caso Fabian e Ounas. Furia Lotito per Muriqi

Bologna, 10 luglio 2022 - Il Napoli rischia un altro "caso Milik". Fabian Ruiz e Ounas hanno rifiutato le proposte di rinnovo messe sul piatto dal presidente De Laurentiis e, per il momento, non hanno offerte concrete per trasferirsi in un altro club. Il loro contratto attuale, in scadenza nel 2023, potrebbe quindi andare verso la naturale conclusione, privando i partenopei di due possibili cessioni. Entrambi, inoltre, potrebbero vivere la prossima stagione da separati in casa, poiché non fanno parte del progetto tecnico. Un'altra problematica riguarda le entrate: senza la partenza di almeno uno dei due, Giuntoli non può chiudere per Deulofeu, che inizia ad essere spazientito dalla lunga attesa. L'attaccante dell'Udinese inizia a prendere in considerazione offerte provenienti dalla Spagna, oltre che dalla Fiorentina.

Dybala attende, derby per Milenkovic



Paulo Dybala domani sarà a Torino, dove si allenerà con un preparatore atletico personale. L'ex Juventus, svincolato da fine giugno, attende ancora sviluppi sul fronte Inter e Roma, con i giallorossi che dovrebbero, però, prima cedere Zaniolo. Il Milan intanto potrebbe mettere i bastoni fra le ruote ai cugini nella corsa a Milenkovic: i meneghini sono interessati, in virtù della prossima cessione di Skriniar al Paris Saint-Germain, anche se il preferito di Marotta resta Bremer del Torino.

Juve, offerto Torreira. Lazio, furia Lotito



La Juventus continua ad osservare il mercato, per trovare qualche occasione per rinforzare il centrocampo. Cherubini monitora Paredes del Psg, ma nel frattempo ha ricevuto la proposta di ingaggio dall'entourage di Lucas Torreira, ex Fiorentina di proprietà dell'Arsenal. La Lazio, intanto, deve gestire la grana Muriqi: la cessione dell'attaccante al Club Brugge è saltata, dopo che le visite mediche non hanno soddisfatto i belgi. Lotito è infuriato e il giocatore domani si recherà in Paideia per svolgere le visite con i biancocelesti e unirsi al gruppo. Per lui potrebbe farsi avanti il Maiorca.

Le altre trattative



Scamacca ha saltato l'amichevole del Sassuolo contro il Real Vicenza; il suo staff continua a trattare la cessione al Paris Saint-Germain, che potrebbe accelerare e chiudere l'affare anche prima di confermare la cessione di Icardi. Intanto i neroverdi accoglieranno presto Thorstvedt, pagato 10 milioni di euro e papabile sostituto di Frattesi, che piace alla Roma. Il Cholito Simeone è in uscita dall'Hellas Verona e interessa al Siviglia. Infine, la Salernitana ha acquistato il giovane cileno Diego Valencia dall'Universidad Catolica.



Leggi anche: Wimbledon, Djokovic vince la finale con Kyrgios