Roma, 6 gennaio 2022 - Nel corso della prima giornata del girone di ritorno della Serie A tutte le squadre continuano a muoversi sul mercato alla ricerca dei profili giusti con i quale raggiungere tutti gli obiettivi prefissati alla fine della stagione. Tra queste c'è la Fiorentina, una delle squadre più attive di questa sessione: dopo aver presentato ufficialmente Ikone i viola piazzano il colpo in attacco con l'acquisto di Krzysztof Piatek, precedentemente vicino al ritorno al Genoa. L'attaccante ritorna in Italia dopo due anni complicati trascorsi in Germania e domani svolgerà le visite mediche prima di firmare il contratto ed essere presentato ufficialmente come nuovo rinforzo. Il giocatore arriva con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro.

Tutte le trattative di oggi

Anche la Roma punta a chiudere in fretta tutti i suoi obiettivi. Dopo aver trovato l'accordo con l'Arsenal per il prestito di Maitland-Niles, i giallorossi bussano alla porta del Porto per Sergio Oliveira. Tra i due club si è già aperto un dialogo ma non hanno ancora trovato l'accordo economico, anche se i portoghesi preferirebbero cedere il centrocampista in prestito con diritto di riscatto, escludendo così l'obbligo. La Sampdoria annuncerà presto un nuovo innesto: si tratta di Tomas Rincon, centrocampista ex Torino che a breve firmerà un contratto di sei mesi, per poi valutare il suo futuro al termine di questa stagione.

Resta in bilico invece l'Inter che dopo aver trovato l'accordo per il passaggio a parametro zero di Onana studia il colpo Digne per rinforzare la difesa. L'Everton però non intende sedersi al tavolo delle trattative per cedere il terzino. Cerca rinforzi in attacco invece il Sassuolo che nel frattempo prova a rispedire al mittente le richieste per Scamacca e Raspadori. I neroverdi hanno deciso di puntare sul giovanissimo Moro del Padova che potrebbe arrivare in prestito: per la cessione definitiva il club veneto ha deciso di attendere l'estate, fissando il prezzo del cartellino a circa 2 milioni e mezzo di euro.

